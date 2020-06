OnePlus Z afinal vai-se designar Nord e deverá custar cerca de 300€

O até aqui designado de OnePlus Z poderá já ter o nome definitivo escolhido. De acordo com a sua certificação, este smartphone deve ser denominado de OnePlus Nord.

Espera-se mais um equipamento potente da marca chinesa, que virá fortalecer a concorrência entre os dispositivos desta gama, como por exemplo os Xiaomi. Quanto ao preço, algumas informações apontam para um custo de cerca de 300€.

OnePlus Z afinal vai ser OnePlus Nord

Recentemente demos a conhecer algumas características do novo smartphone da OnePlus, que se esperava ser o modelo Z ou até o 8 Lite. No entanto, de acordo com as novas informações e com a certificação do equipamento pela TUV Rheiland, o dispositivo da marca chinesa vai denominar-se de OnePlus Nord.

Este smartphone de gama média é esperado para o mês de julho e será um concorrente de marcas como a Xiaomi.

Ao nível de processador, o OnePlus Nord virá com o Qualcomm Snapdragon 765G e suporte para conetividade 5G. Quanto à RAM estarão disponíveis os modelos de 8GB e 12GB e a nível de armazenamento interno o consumidor deverá poder escolher entre as versões de 128GB e 256GB.

Espera-se que o ecrã seja AMOLED de 6,5 polegadas, com resolução FHD+ e uma taxa de atualização de 90Hz.

Quanto às câmaras fotográficas, o OnePlus Nord deverá ter uma frontal perfurada de 16 MP. Já relativamente às câmaras traseiras, inicialmente pensava-se que este modelo traria um conjunto de três câmaras. Mas uma recente publicação no Twitter do leaker Max J, sugere que o smartphone irá trazer quatro câmaras traseiras.

Pelos rumores espera-se que a câmara principal tenha 64 MP, uma ultra grande angular de 12 MP, uma de telefoto de 13 MP, uma de profundidade e também foco a laser.

Quanto à bateria há informações que apontam para 4.000 mAh ou 4.300 mAh com carregamento rápido de 30 W. Como sistema operativo deverá trazer o Android 10 com o OxygenOS.

Preço deverá rondar os 300 euros

O OnePlus Nord deverá chegar nas cores preto, azul, branco e ainda uma cor específica para uma edição limitada. Ao nível do preço, inicialmente o valor apontado era entre 450 e 500€, mas novas informações indicam cerca de 330€.

Resta aguardar pelo lançamento do OnePlus Nord, que supostamente acontecerá já no próximo mês, para confirmarmos todas estas e outras características.