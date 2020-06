Há vários anos que o Apple Watch é considerado um dos melhores smartwatches do mercado. Isso tem sido suportado pelas grandes vendas deste gadget e pelo seu domínio do mercado.

Estes valores parecem agora estar a mudar, com a Huawei e a Samsung a crescerem muito nesta área. Estão mais perto da Apple e do seu Watch, mostrando que o mercado está a mudar e que vai continuar a crescer.

Apple Watch perdeu terreno no mercado dos smartwatches

Sempre que os valores de quotas de mercado dos smartwatches são apresentados, a Apple está no topo. Sempre com o Watch, a marca americana domina esta área e está ali há vários anos. Este cenário não deve mudar, mas há alterações importantes.

No primeiro trimestre de 2020, e segundo dados da Canalys, a Apple chegou a perder 13% do mercado no comparativo a um ano. Certamente que existem aqui fatores associados ao que se passa no mundo, mas importa comparar com a concorrência que cresceu.

Huawei e Samsung cresceram muito neste trimestre

No lado oposto da balança temos dois crescimentos muito grandes. Em destaque está a Huawei, que conseguiu crescer 113% face ao início de 2019. Este é de longe o maior, superando a concorrência. Também a Samsung subiu, aumentando 46% face a 2019.

Com estes valores da Huawei, Samsung e até da Garmin, o mercado acabou por crescer 12% ao ser comparado com o ano anterior. Estas marcas absorveram as perdas da Apple e ainda assim sustentaram o aumento de smartwatches

AirPods podem ser culpados da quebra do Apple Watch

Um dado curioso, revelado pela Canalys, dá conta de uma diminuição de vendas da Apple na América do Norte e na Europa. A justificação parece recair nos AirPods, por terem um preço mais reduzido. Os consumidores preferem optar por este e não pelo Apple Watch.

Espera-se que o mercado continue a crescer, em especial em países que começam a adotar o eSIM. Há ainda mos mercados emergentes onde marcas como a Xiaomi, a OPPO ou a Vivo vão em breve ter uma presença forte.