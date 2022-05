E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Entrevistámos o gestor de engenharia da Bosch, experimentámos o Hyundai IONIQ 5, demos nota do lançamento do novo POCO F4 GT, e muito mais.

Os últimos dias têm sido recheados de novidades para o lado da Google, em especial no que toca ao Pixel Watch. Este smartwatch é cada vez mais uma certeza e deverá surgir muito em breve par que todos o conheçam.

Se até agora era apenas uma ideia e o fruto de algumas maquetas, há novidades importantes. Um protótipo deste smartwatch foi deixado num restaurante, ficando assim acessível para que todos o possam ver e avaliar.

Há vários dias que a ideia de Elon Musk em comprar o Twitter anda a ganhar forma. Foram vários os avanços e os recuos, que pareciam estar a ser bloqueados e que não iriam dar em nenhum lugar.

Agora, segundo as diferentes partes ligadas ao processo, Elon Musk chegou mesmo a acordo com os acionistas do Twitter e a compra vai mesmo avançar. Ao todo o homem forte da Tesla irá pagar 44 mil milhões de dólares.

A POCO acabou de apresentar dois novos produtos que vêm responder a necessidades diferentes. O POCO F4 GT é um smartphone gaming, com gatilhos para uma melhor jogabilidade. Já o POCO Watch é um smartwatch com ecrã AMOLED, GPS e autonomia para duas semanas.

Venha conhecer em pormenor estas novidades.

Os cientistas, médicos e investigadores estão constantemente à procura de novos métodos para facilitar a deteção de tumores e cancros, bem como para os tratar. Assim sendo, uma nova tecnologia mostrou-se eficaz na deteção dessas massas cancerígenas, através de uma luz especial.

Além de viável, a tecnologia poderia estar disponível por um custo bastante baixo.

Não é novidade que a Google tem o Android 13 a ser preparado. Esta era ainda uma versão onde a gigante das pesquisas estava a começar a criar as suas novidades e a definir a base para esta novidade para os smartphones.

Esta versão agora evoluiu e a Google anunciou finalmente a primeira versão beta pública. Esta contínua focada nos testes, mas pode ser instalada de forma mais alargada e está acessível. Ainda assim, o rumo à versão final está estabelecido.

O paradigma da condução está a mudar e a Bosch quer ser um player predominante nesta mudança. Como tal, a marca leva carros equipados com tecnologias para a condução autónoma para fora de portas. O Pplware quis saber mais sobre as tecnologias e as iniciativas que a Bosch prepara.

A partir de Braga, Nuno Teixeira, gestor de engenharia de software na Bosch, explica-nos como a empresa pensa a condução autónoma num futuro próximo.

Atualmente, e apesar das opções disponíveis, consumir alternativas à carne animal ainda não é a prioridade da maioria das pessoas. No entanto, um novo estudo concluiu que a carne desenvolvida em laboratório é boa para a saúde e para o planeta.

A par desta, o estudo também menciona insetos moídos.

O sucessor do Doogee S98 está a chegar. A Doogee prepara-se para colocar no mercado um novo smartphone todo-o-terreno, para os utilizadores mais aventureiros ou para aqueles com profissões de maior risco, mais sujas e que obriguem a longos períodos longe da eletricidade, uma vez que terá uma bateria de enorme capacidade.

Conheça alguns pormenores do rugged phone Doogee S98 Pro.

Os jogadores são um alvo apetecível por parte dos cibercriminosos dada a sua dimensão e as portas que tem abertas a potenciais vulnerabilidades. Ataques de Phishing, roubo de identidade, violação da privacidade, fraude financeira e roubo de passwords são alguns dos casos a que muitos gamers estão sujeitos.

Começou por ser um rumor ainda sem muita precisão. Depois tornou-se num forte candidato a verdade e atualmente, apesar de não haver qualquer confirmação oficial, parece já ser o futuro design do iPhone 14 topo de gama. A Apple no iPhone 13 já diminuiu o notch e no iPhone 14, conforme tem sido vaticinado, vai adotar o ecrã com um recorte em formato comprimido (ou pílula) e um furo.

Este novo recorte vai diminuir substancialmente a secção de câmaras e sensores na parte frontal do smartphone Apple de 2022. Imagens dos ecrãs do hipotético próximo iPhone 14 Pro e Pro Max mostram isso mesmo.

O conceito de carro moderno passa atualmente por ser um elétrico. No entanto, há caraterísticas que não deixaram de ser importantes. Segurança, conforto, economia, usabilidade e, acima de tudo, longevidade. De uma forma simples podemos reunir todos estes termos com o Hyundai IONIQ 5. Este veículo foi considerado o Carro Mundial de 2022 e o 100% elétrico do ano. Para juntar a este título o seu aspeto conquistou o World Car Design of the Year.

Com todos os atributos, o nosso ensaio focou-se nas características que não perderam a sua importância. Será este elétrico assim tão bom?

Palmo a palmo, metro a metro, os robôs da NASA vão habitando Marte e descobrindo a realidade presente e a sua história. Se o planeta foi muito diferente do que é hoje, há milhões de anos, com a pegada humana seguramente mais diferente ficará. As imagens captadas não são de uma série de ficção, são sim de destroços que faziam parte do equipamento que ajudou a missão Perseverance a pousar com segurança no planeta vermelho em 2021.

Esta imagem de 19 de abril do helicóptero de Marte Ingenuity mostra a parte traseira da cápsula de pouso da Perseverance, o seu paraquedas supersónico e o campo de detritos relacionado.

São cada vez mais frequentes as notícias sobre os desenvolvimentos inovadores no setor da indústria de chips, e todas as fabricantes estão a trabalhar a todo o gás para trazer ao mercado os melhores e mais atrativos produtos para as marcas.

E agora, a Samsung anunciou que pretende iniciar a produção em massa dos chips de 3 nm já durante as próximas semanas. Caso se concretize, então a empresa será a primeira a oferecer este processo de fabrico em massa.