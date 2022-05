Tutorial: Como mudar o URL de uma página no Facebook

O nosso perfil no Facebook pode atualmente ser personalizado em diversos aspetos. Podemos, por exemplo, mudar a imagem da capa, a imagem de perfil, escolher as opções que pretendemos ao nível da privacidade, etc.

Outra das possibilidades é a personalização do URL do seu perfil. Veja como pode fazer esta alteração.

URL pelas suas siglas em inglês (Uniform Resource Locator), é um identificador exclusivo usado para localizar um recurso na Internet. Também é conhecido como endereço da web. Cada perfil no Facebook tem o seu próprio URL e pode ser personalizado.

Com personalizar o URL do seu perfil do Facebook?

A personalização do URL do seu perfil no Facebook não é difícil, no entanto, a opção encontra-se um pouco escondida. Para tal, basta que aceda aqui e nas definições escolha Nome de utilizador. Para mudar basta que carregue no botão Editar que se encontra nessa linha.

Para mudar, basta indicar um novo nome. Não se esqueça de escolher um nome apelativo, que tenha com base o seu nome e que seja fácil das pessoas o identificarem.

E está feito! A alteração é por norma imediata. Com um nome personalizado, também se torna mais fácil ser identificado em publicações de terceiros.

