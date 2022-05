Apple Watch Series 8 poderá finalmente trazer sensor de medição da temperatura corporal

A Apple no Apple Watch Series 7 não colocou o sensor de medição da temperatura corporal porque a tecnologia não preenchia os requisitos de qualidade exigidas pela empresa. Contudo, a versão Series 8 poderá finalmente apresentar medição da temperatura corporal. Para isso, o algoritmo terá de dar total certeza de qualidade à empresa de Cupertino.

Segundo o analista Ming-Chi Kuo, o smartwatch tem todas as capacidades agora para apresentar este novo sensor de saúde. Mas...

Apple Watch Series 8 pode trazer o sensor para medir a temperatura corporal

Sim, há sempre um más, quando se trata de qualidade que a Apple quer vender nos seus dispositivos. Até porque, como é sabido, foi esta aposta nos sensores para a saúde e bem-estar que deu ao Apple Watch a importância e o poder de mercado que conseguiu desde que apareceu.

A apresentação do Apple Watch Series 7 foi, para muitos, uma desilusão. Falou-se de um design totalmente novo e de novos sensores, tais como o de medição da temperatura corporal. A lista de novas características acabou por ser muito mais curta, mas desistir parece não ser opção.

O Apple Watch Series 8 não está longe, e o conhecido analista Ming-Chi Kuo tem algo a revelar sobre este dispositivo.

Numa publicação partilhada via Twitter, o analista revelou alguns detalhes sobre a mais recente versão do smartwatch. De acordo com Kuo, a Apple decidiu não integrar o referido sensor no smartwatch de 2021 devido a problemas com o algoritmo.

Um ano mais tarde, o obstáculo pode ter sido contornado, o que significa que o Series 8 do Apple Watch pode de facto incluir um sensor de temperatura corporal.

O muito discutido algoritmo é crucial, explica Kuo. Afinal de contas, a temperatura quase nunca é medida no pulso, pelo que tudo tem de funcionar corretamente:

O desafio na implementação de um sensor para medição precisa da temperatura corporal é que a temperatura da pele varia rapidamente, dependendo do ambiente externo. Em termos de hardware, um relógio inteligente não pode medir a temperatura interna, por isso é crucial que o algoritmo seja perfeito.

Disse o analista.

Apesar de se falar neste sensor, vamos ter de esperar cerca de 5 meses para sabermos se há ou não uma medição da temperatura de pele no Apple Watch de 2022.

Também se falou nas comunicações de emergência por satélite, mas tudo isto carece de novas tecnologias fiáveis e, acima de tudo, da vontade do utilizador pagar por elas.