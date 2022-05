A todas a mães, madrastas e cuidadoras, desejamos um excelente dia. Para poder receber ou presentear alguém, temos para oferecer um fantástico relógio HUAWEI Watch GT 3 42mm Elegant.

Boa sorte a todos os participantes.

Neste Dia da Mãe temos para oferecer um smartwatch com o apoio da Huawei. Falamos do modelo Watch GT 3 42mm Elegant de malha dourada, desejado a pensar nas mulheres e com funcionalidades avançadas para ajudar a gerir as suas vidas, mantendo-se ativas.

Ganhe um HUAWEI Watch GT 3 42mm Elegant

Quer ganhar estes smartwatch? Para se habilitar, deverá cumprir os seguintes requisitos, considerando que nenhum é obrigatório, mas quantos mais cumprir mais hipóteses tem de ganhar.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 – Subscrever a Newsletter do Pplware. 2 – Deixe uma mensagem à sua mãe neste dia especial Nota: A sua mensagem deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. 3 – Seguir a página de Instagram da Huawei Mobile PT. Regras:

O passatempo tem início dia 01 de maio às 14:30h e termina no dia 6 de maio às 23h59.

O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações. O anúncio será feito inicialmente através da newsletter. O vencedor será contactado posteriormente, através do e-mail pela equipa do Pplware.

Passatempo Dia da Mãe: Ganhe um HUAWEI Watch GT 3 42mm Elegant

Participe ainda: