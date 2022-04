O futuro é autónomo: Bosch fala-nos de tecnologias e de condução autónoma

O paradigma da condução está a mudar e a Bosch quer ser um player predominante nesta mudança. Como tal, a marca leva carros equipados com tecnologias para a condução autónoma para fora de portas. O Pplware quis saber mais sobre as tecnologias e as iniciativas que a Bosch prepara.

A partir de Braga, Nuno Teixeira, gestor de engenharia de software na Bosch, explica-nos como a empresa pensa a condução autónoma num futuro próximo.

Tecnologias, condução autónoma e captação de talentos

A Bosch serve-se do mote “O futuro é autónomo. Atreve-te a (não) conduzir” para levar uma iniciativa de apresentação das suas tecnologias a várias cidades do país. Braga, Porto e Guimarães são as cidades onde a ação “Road2Bosch” irá decorrer. As comunicações V2X e sensores LiDAR são o foco da apresentação, sendo possível ver e testar a sua aplicação nos veículos em exposição.

Esta campanha faz parte de um conjunto de iniciativas que visam a captação de talento para as atividades de IT/SW Engineering para a condução autónoma. A Bosch tem 250 vagas disponíveis para o centro de I&D em Braga.

Nuno Teixeira, gestor de engenharia de software na Bosch, enquadra as tecnologias desenvolvidas pela gigante alemã na cidade de Braga e a importância que os novos conceitos terão em breve espaço temporal na vida das pessoas. Para que este novo paradigma de condução avance, a empresa está a captar colaboradores.

Trabalhar na Bosch e o desafio para uma carreira

Atualmente a empresa tem 250 vagas no seu centro de I&D, que pretende preencher até ao final deste ano, e que se direcionam maioritariamente à contratação de perfis especializados nas áreas de IT/Software Engineering.

Os perfis que a empresa procura estão focados na aplicação de metodologias como o Deep Learning, Machine Learning, Computer Vision, Embedded Software e Software Architecture, entre outras.

A partir de Braga, a Bosch tem vindo a marcar o caminho da mobilidade do futuro com o desenvolvimento de tecnologias de impacto mundial. Profissionais altamente qualificados trabalham na condução autónoma, desenvolvendo soluções inovadoras que constroem não só a consciência do veículo, como a forma com que este perceciona o ambiente que o rodeia, através de sensores interligados que comunicam com tudo o que está à sua volta.