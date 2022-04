A POCO acabou de apresentar dois novos produtos que vêm responder a necessidades diferentes. O POCO F4 GT é um smartphone gaming, com gatilhos para uma melhor jogabilidade. Já o POCO Watch é um smartwatch com ecrã AMOLED, GPS e autonomia para duas semanas.

Venha conhecer em pormenor estas novidades.

POCO F4 GT, o smartphone gaming

O POCO F4 GT é um novo smartphone Android com MIUI 13 desenvolvida pela Xiaomi. Trata-se de um modelo desenhado para o segmento gaming, com várias características particulares, como os gatilhos na lateral, taxa de atualização de 120 Hz e taxa de resposta ao toque de 480 Hz.

O seu processador é um Snapdragon 8 Gen 1, o que garante desde logo um excelente desempenho e ainda suporte à rede 5G. O POCO F4 GT tem um ecrã AMOLED de 6,67" com resolução FullHD+.

A bateria tem uma capacidade de 4700 mAh, sendo que se apresenta com tecnologia de carregamento rápido de 120W. Isto significa que carrega dos 0% aos 100% em menos de 20 minutos.

Para prevenir problemas de sobreaquecimento, o smartphone vem com tecnologia LiquidCool 3.0.

O módulo de câmaras traseiro é composto por três sensores. O principal é de 64 MP (Sony IMX686), há um ultra grande angular de 8 MP e ainda um terceiro de 2 MP para captação de fotos macro. Este módulo de câmaras tem ainda um sensor flicker, para eliminar qualquer tremor que possa ocorrer ao carregar no obturador. A câmara frontal é de 20 MP (Sony IMX596).

O POCO F4 GT está disponível nas cores cinza, preto e amarelo, com um design arrojado e LEDs RGB posicionados no módulo das câmaras que terão interação com algumas notificações e com os jogos.

O smartphone estará disponível nas versões de 8 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB, com um preço de lançamento de 499 € e 599 €, respetivamente, a partir do dia 28 de abril.

POCO F4 GT

POCO Watch

Além do smartphone gaming, a POCO anunciou também um smartwatch. Este será o seu primeiro relógio inteligente com capacidade de monitorização de mais de 100 modos desportivos. O ecrã AMOLED do POCO Watch é de 16".

O POCO Watch integra GPS, uma das especificações mais procuradas pelos utilizadores. Tem também sensor de monitorização de batimentos cardíacos e de oxigénio no sangue (SpO2).

Em termos de autonomia, a marca fala em cerca de 14 dias, sendo este um valor meramente indicativo e que dependerá muito do tipo de utilização.

Há ainda que referir que é resistente à água, 5ATM, sendo, portanto, indicado para desportos como natação.

Disponível nas cores preto e azul, o POCO Watch terá um preço de 79 €, ficando também disponível a 28 de abril.

POCO Watch