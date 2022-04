O sucessor do Doogee S98 está a chegar. A Doogee prepara-se para colocar no mercado um novo smartphone todo-o-terreno, para os utilizadores mais aventureiros ou para aqueles com profissões de maior risco, mais sujas e que obriguem a longos períodos longe da eletricidade, uma vez que terá uma bateria de enorme capacidade.

Conheça alguns pormenores do rugged phone Doogee S98 Pro.

O novo Rugged phone da Doogee apresenta-se com um design inspirado no universo dos Aliens. O Doogee S98 Pro é uma máquina todo-o-terreno que será lançada no mês de maio, pelo que falta muito pouco para estar disponível.

Ainda não são muitos os pormenores revelados, mas o smartphone deverá vir equipado com um módulo de câmaras na traseira com uma câmara principal de 48 MP e uma câmara de visão noturna de 20 MP. Haverá também um sensor para captação de imagens térmicas. Este sensor e o modo de visão noturna darão aos utilizadores possibilidades de utilização muito interessantes.

O novo rugged phone Doogee S98 Pro contará então com um sensor térmico InfiRay que se caracteriza por oferecer a mais alta resolução térmica de 256x192 píxeis, o dobro do número de píxeis térmicos de outros sensores. Assim será possível detetar com maior precisão correntes de ar, humidade, fugas, temperaturas elevadas, curtos-circuitos ou até animais no escuro.

Este sensor ainda tem tecnologia Dual Spectrum Fusion Algorithm, que permite que as imagens do sensor térmico e do sensor primário sejam colocadas uma sobre a outra, podendo o utilizador ajustar o nível de transparência de detalhes térmicos desejados sobre a imagem real. Isso permitirá, por exemplo, rastrear com precisão um ponto problemático.

O smartphone será lançado em maio e entrará em venda no mês de junho. Poderá encontrar mais informações na página oficial do Doogee S98 Pro.

Doogee S98 Pro