E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos da chegada da nova Ebike ebii da Acer, do sistema de IA da Google, o Bard, do novo smartphone OPPO Find X6 Pro, do novo Xiaomi Redmi Note 12, e muito mais.

A Harley-Davidson é um clássico na história e tem se adaptado à nova realidade, com a LiveWire, a sua mota elétrica. Esta mostrou como a construtora dos EUA ainda consegue inovar e abriu caminho neste mercado. Esta proposta chega agora à Europa para todos poderem usar.

Poderá ser discutível, mas uma larga parte das pessoas gostaria de não envelhecer, em termos de aspeto, mantendo-se sempre com um aspeto jovem e, mais importante, saudável. Ora, uma especialista em longevidade partilhou um segredo simples para evitar que o corpo envelheça rápido.

As bicicletas elétricas são uma opção com cada vez maior importância na mobilidade das pessoas e, prova disso, é o aumento de atuadores neste segmento e de uma oferta que não para de crescer. A Acer, fabricante conceituada de computadores, prepara-se para trazer a sua proposta. A ebike ebii já foi apresentada e promete ser uma bicicleta inteligente.

A Blackview está a lançar o novo tablet Blackview Tab 16, que se apresenta com ecrã 11" e resolução FullHD, com 8 GB de RAM, que promete atender às necessidades de vários tipos de utilizadores, com a produtividade como base. Saiba mais sobre este novo tablet.

Depois do ChatGTP ser apresentado e a Microsoft mostrar que estava presente, a Google tinha de dar uma resposta. Esta chegou com o nome da Bard, mas até agora não havia nada de concreto. A gigante das pesquisas resolveu apressar-se e o Bard está finalmente disponível, mas ainda não é para todos.

A OPPO acabou de anunciar o seu novo smartphone OPPO Find X6 Pro que surge como um novo smartphone fotográfico e que promete ser um forte concorrente do segmento. O design é outro dos fatores de destaque, mas há mais.

No universo dos rugged phones a oferta tem crescido com cada vez mais qualidade. A Doogge é, sem dúvida, uma das fabricantes que mais tem contribuído para tal e agora prepara-se para mais um grande lançamento com o Doogee S100, um modelo que promete surpreender pelo desempenho.

Foi em finais de 2022 que a Nothing apresentou os fantásticos Nothing Ear (stick). Tal como estava previsto, a tecnológica lançou hoje os novos Ear (2) que, segundo a marca, são os melhores earphones sem fios certificados para áudio de alta resolução.

A HAYLOU é uma marca associada aos dispositivos de áudio como earbuds e agora acaba de alargar a sua oferta com os HAYLOU S35 ANC. Trata-se de uns headphones sem fios com cancelamento ativo de ruído, disponíveis por menos de 50 €.

A Xiaomi acaba de anunciar o lançamento da Redmi Note 12 Series. Esta série conta com quatro versões que prometem voltar a definir o mercado de equipamentos de gama média: Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G, e Redmi Note 12, com o PVPR desta série a começar nos 269,99€ em Portugal. Será este o novo líder da gama média?

As baterias de iões de lítio dão corpo a debates e alimentam verdadeiras discussões relativas, principalmente, aos carros elétricos. Ora, e se houvesse uma alternativa? Talvez... baterias de iões de oxigénio?

Os doentes terminais com leucemia que não respondiam ao tratamento têm agora esperança de uma cura. Chama-se revumenib e é uma pílula experimental que pode salvar muitas vidas.

A Chuwi apresentou um novo computador portátil com um design bastante fino e com um processador Intel N100. O Gemibook XPro está disponível por menos de 300 €. Mas quais serão as vantagens e desvantagens deste PC?