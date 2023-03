OPPO Find X6 Pro: o novo smartphone fotográfico de topo

A OPPO acabou de anunciar o seu novo smartphone OPPO Find X6 Pro que surge como um novo smartphone fotográfico e que promete ser um forte concorrente do segmento. O design é outro dos fatores de destaque, mas há mais.

OPPO Find X6 Pro, uma nova proposta de topo

O novo smartphone OPPO Find X6 Pro distingue-se desde logo pelo seu design, com um enorme módulo circular na traseira que alberga as câmaras principais. Existem três modelos diferentes, sendo que um deles combina a pele com o vidro.

O Find X6 Pro tem ecrã AMOLED de 6,82" com HDR10+ e uma taxa de atualização que pode ir até aos 120 Hz dependendo do conteúdo que está a ser mostrado. Este ecrã tem proteção Corning Gorilla Glass Victus 2 e o vidro de trás proteção Gorilla Glass 5. Tem ainda proteção contra água e poeiras com certificado IP68.

Na traseira existem 3 câmaras de 50 MP. A principal, grande angular, tem sensor de 1" e abertura f/1.8 e conta com um módulo de lente de alta transparência 1G+7P personalizado.

A câmara ultra grande angular tem sensor de 1/1.56 polegadas e uma abertura de f/2.2 e um ângulo de visão de 110º. A terceira câmara é uma periscópio, telefoto que permite fazer zoom ótico até 3X, híbrido até 6X e digital até 120 vezes. De notar que este módulo fotográfico, bem como o software contam com a parceria com a Hasselblad. A câmara frontal é de 32 MP e já oferece processamento em RAW.

O processador que equipa o novo OPPO Find X6 Pro é um Snapdragon 8 Gen 2 e vem ainda com uma unidade de processamento de neural - NPU - Marisilicon X. Tem duas versões de 12 e 16 GB de RAM e 256 e 512 GB de armazenamento interno.

A bateria tem capacidade de 5000 mAh e oferece carregamento rápido até 100W (SuperVooc) que garante carregamento da bateria em apenas 30 minutos, dos 0 aos 100%. Tem também tecnologia Airvooc de carregamento rápido sem fios a 50W, o que garante um carregamento na totalidade em 51 minutos (segundo a fabricante).

Quanto ao preço e disponibilidade, para já, o OPPO Find X6 Pro foi apenas apresentado na China e não haverá lançamento para outros mercados, segundo informação da própira OPPO. Na China, o OPPO Find X6 Pro começa a ser vendido com um preço a partir dos 6 499 Yuan chineses, algo próximo dos 877 € à taxa de câmbio atual.