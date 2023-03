Apple lançou agora o iOS 16.4 RC para programadores

Era mais um lançamento esperado. Depois de 4 versões beta, a versão Release Candidate traz a compilação final para que os programadores possam testar e dar o feedback. Então o que há de novo?

Estamos agora a uma semana do lançamento da versão oficial e para todos do iOS 16.4. Como tal, esta versão que agora a Apple disponibilizou vem antecipar aos programadores o que de novo será lançado a todos.

O que há de novo no iOS 16.4?

Esta atualização inclui as seguintes melhorias e correções de bugs:

21 novos emoji incluindo animais, gestos de mão, e objetos estão agora disponíveis no teclado emoji;

Notificações para aplicações web adicionadas ao ecrã inicial;

O isolamento de voz para chamadas de telemóvel dá prioridade à sua voz e bloqueia o ruído ambiente à sua volta;

O álbum duplicado em Fotografias expande o suporte para detetar fotos e vídeos duplicados numa Biblioteca de Fotos Partilhadas iCloud;

Suporte VoiceOver para mapas na aplicação Meteorologia;

Definição da acessibilidade para escurecer automaticamente o vídeo quando são detetados flashes de luz ou efeitos estroboscópicos.

Além destas novidades, há outras que iremos perceber se a Apple as incluiu na versão final, quando as esteve a testar nas versões beta.

Sobre a resolução de problemas, esta versão resolve um problema em que os pedidos das crianças podem não aparecer no dispositivo dos pais. Também aborda questões em que os termóstatos compatíveis com o Matter podem tornar-se insensíveis quando emparelhados com a Apple Home

Por fim, a Apple refere otimizações na funcionalidade Deteção de acidentes nos modelos iPhone 14 e iPhone 14 Pro

Estas indicações estão disponíveis no site da Apple dedicado às alterações nas versões iOS.

Com este lançamento, a Apple também disponibilizou os updates: