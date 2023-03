Blackview Tab 16 – um novo tablet Android de 11″ por 230 €

A Blackview está a lançar o novo tablet Blackview Tab 16, que se apresenta com ecrã 11" e resolução FullHD, com 8 GB de RAM, que promete atender às necessidades de vários tipos de utilizadores, com a produtividade como base. Saiba mais sobre este novo tablet.

O Blackview Tab 16 é um tablet Android com ecrã de 11" e resolução FullHD que permite, via Bluetooth ligar um teclado ou rato, aumentando a produtividade em qualquer necessidade.

A bateria é de 7680 mAh com carregamento rápido de 18W, o que garante uma autonomia até 18 horas. Em meia hora de carregamento, segundo refere a Blackview, fica com 4 horas de autonomia.

O Blackview Tab 16 tem certificado low blue light pela TÜV Rheinland e suporta três modos de adaptação de ecrã: Modo de leitura (tipo Kindle), Modo de Eye Confort e Dark Mode.

Integra ainda uma câmara traseira de 13 MP e uma frontal de 8 MP. Tem suporte para streaming Widevine L1, que permite, por exemplo, ver Netflix a 1080p. Conta também com 4 altifalantes para reprodução de som em stereo.

O processador que integra é um Unisoc T616, um processador com boa eficiência e desempenho. Tem 8 GB de RAM que podem ser expandidos até 14 GB, com recurso à memória interna que é de 256 GB. Suporta ainda cartão microSD até 1TB.

O sistema operativo que integra é o Android na versão 12, com uma interface de utilizador DokeOS_P 3.0. Esta interface oferece funcionalidades como modo de PC, Cloud Room, Game Mode, Controlo de privacidade entre outros. É também compatível com caneta.

O novo tablet Blackview Tab 16 acabou de ser lançado e está disponível em campanha de lançamento na loja oficial da Blackview no AliExpress por apenas cerca de 229,15€ (IVA incluído), com portes gratuitos. A campanha é válida até 26 de março.

Blackview Tab 16