Chuwi lança novo computador portátil de 14,2″ Gemibook XPro por menos de 300 €

A Chuwi apresentou um novo computador portátil com um design bastante fino e com um processador Intel N100. O Gemibook XPro está disponível por menos de 300 €. Mas quais serão as vantagens e desvantagens deste PC?

Especificações gerais do Chuwi Gemibook XPro

O Chuwi Gemibook XPro tem um ecrã de 14,1" com resolução de 1080p e taxa de atualização de 60Hz. Integra um processador de 4 núcleos Intel N100 com frequência de 3,4 GHz a 12 W. Integra ainda um SSD de 256 GB e uma gráfica Intel UHD 24EU.

O computador conta ainda com WiFi6 802.11ax, tem 1 porta USB Tipo-C, jack de 3,5mm, HDMI e USB 3.0.

As vantagens

As especificações básicas de hardware são altas e o desempenho corresponde à gama onde se insere. Equipado com um Intel UHD, pode produzir vídeo até 4K@60Hz, têm excelente duração da bateria, sendo que o ciclo real de reprodução de vídeo pode durar até 3,5 horas e o tempo de espera é superior a 13 horas, com uma autonomia esperada de cerca de 10 horas em utilização diversificada.

Além disso, tem uma estrutura robusta e elegante, tem uma tampa física para a câmara e ainda oferece WiFi6 com uma placa de rede com protocolo WiFi6 802.11ax.

As desvantagens

O teclado não oferece retroiluminação e a forma como o ecrã abre e fecha não é simples de fazer só com uma mão e a própria abertura máxima do Gemibook XPro pode não ser suficiente para alguns cenários.

O desempenho

A fabricante apresentou alguns resultados interessantes que demonstram bem o desempenho do computador. Em termos de temperatura, depois de testes de desempenho com o AIDA 64, esta sobe até aso 72 ºC, sendo um valor bastante aceitável para a manutenção do bom desempenho do PC.

Com recurso ao teste CineBench R23, o Intel N100 consegue 1570 pontos em multicore e 742 pontos em single-core. Para referência, a geração anterior do Jasper Lake Celeron N5105 conseguiu em multicore 1413 pontos, 618 pontos em single-core. Daqui resulta também um menor consumo energético.

Já em teste 3DMark 11, foi alcançada uma pontuação de P1185. Embora possa não ser adequado para jogos de alto desempenho, ele pode lidar facilmente com jogos online sem problemas. Além disso, com a sua capacidade de reproduzir vídeo 8K sem problemas, a placa de vídeo UHD é uma das melhores concorrentes para quem deseja uma experiência de visualização melhorada nesta gama.

De uma forma geral, esta será uma opção a considerar a um preço relativamente acessível, capaz de responder às exigências da maioria dos estudantes e até de algumas situação profissionais menos exigentes.

O novo computador portátil Chuwi Gemibook XPro está atualmente em promoção, por um preço de apenas 297€ (IVA incluído), válido até ao próximo dia 26 de março. O envio é gratuito.

Chuwi Gemibook XPro