Halo Infinite bloqueia jogadores com GPUs com menos de 4 GB de memória

Halo Infinite é um dos jogos mais populares no mundo gaming. No entanto os jogadores estão a deparar-se com alguns problemas devido à última patch do jogo disponibilizada pela criadora 343 Industries. De acordo com as informações, a atualização bloqueia os jogadores que tenham uma placa gráfica com menos de 4 GB de memória, não os deixando assim jogar o título.

Halo Infinite bloqueia quem tem GPUs com menos de 4 GB

Recentemente o jogo Halo Infinite recebeu um novo patch que prometia resolver oferecer várias melhorias ao jogo, como a opção de definir 120 Hz. No entanto está a causar também muitas dores de cabeça aos jogadores ao trazer outros problemas. Bem, no fundo a questão é que a atualização acabou por cumprir à risca os requisitos mínimos exigidos pelo jogo, mas desta forma acabou por bloquear os jogadores que têm uma placa gráfica com uma capacidade de memória VRAM inferior a 4 GB.

O patch chegou no início deste mês de março e nos primeiros dias o problema foi detetado por alguns jogadores. Contudo, ao longo do tempo, as críticas foram sendo partilhadas por mais utilizadores e as queixas contra a 343 Industries replicaram-se em vários fóruns sobre o tema.

Ao detetar uma placa gráfica com menos de 4 GB de memória VRAM, o patch já nem deixa o jogador jogar Halo Infinite. No entanto, o patch não menciona nada acerca de requisitos mínimos, problemas de RAM/VRAM, mas sim correções de bugs.

Como seria de esperar, esta situação deixou a comunidade de jogadores desagradada, até porque existem GPUs com menos de 4 GB de memória e que são suficientemente boas para executar o jogo, enquanto que outros modelos com mais capacidade de memória não são tão capazes ao nível de performance. Por exemplo, modelos como a Nvidia GTX 1060 de 3 GB não consegue executar o jogo, mas numa GTX 680 ou numa RX 470, ambas com 4 GB de memória, Halo Infinite já funciona sem problemas.

Para já, a 343 Industries ainda não se pronunciou sobre este problema.