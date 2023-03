O TikTok tem estado no centro uma verdadeira investigação sobre a presença de apps nos smartphones dos funcionários públicos. Depois de vários países terem tomado medidas firmes, é agora a vez de França tomar uma posição e proibir o TikTok, Netflix, Twitter e Candy Crush.

A medida é recente e mostra que o governo francês proibiu agora a instalação e a utilização de um lote de apps. Esta inclui o conhecido TikTok, mas vai mais longe e deixa de fora o Netflix. Esta é uma medida que tem impacto em 2,5 milhões de funcionários públicos.

Segundo o que foi revelado, estas aplicações apresentam riscos de cibersegurança para a proteção dos dados dos funcionários públicos e da administração. A proibição levada a cabo agora em França, segue as posições de outras instituições e governos que proibiram o uso do TikTok.

Da lista de apps proibidas estão os jogos como o Candy Crush e as plataformas de streaming, como a Netflix, e as plataformas recreativas, como o TikTok. Esta informação foi avançada por fontes próximas do ministro da Função Pública. Após surgir a lista, também o Twitter foi englobado neste lote.

Esta proibição foi já notificada aos vários ministérios através de uma instrução vinculativa. Segundo o Governo francês, a medida entra em vigor imediatamente, mas deixa de fora os telefones pessoais dos funcionários públicos, como esperado.

Caso os funcionários públicos necessitarem de usar uma das aplicações proibidas para fins de comunicação institucional, tal é possível. Devem apenas pedir permissão no departamento de informática do seu ministério ou do seu organismo público.

Em caso de violação da proibição, nenhum sistema de sanções está ainda previsto para ser aplicado. Quaisquer castigo ou pena deverá ser decididas ao nível da gestão de cada um dos ministérios ou organismos, segundo informações reveladas por fontes próximas de Stanislas Guerini.