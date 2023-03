E Porque Hoje é Sexta

Um chefe da Máfia descobriu que o seu contabilista tinha desviado milhões de dólares do caixa.

O contabilista tinha sido admitido porque era surdo, assim nada poderia ouvir e, em caso de um eventual processo, não poderia depor como testemunha.

Quando o chefe foi dar-lhe um aperto sobre os milhões em falta, levou a advogada, que sabia a linguagem de sinais dos surdos-mudos.

O chefe perguntou ao contabilista:

- Onde estão os 10 milhões que desapareceram?

A advogada, usando a linguagem dos sinais, transmitiu a pergunta ao contabilista, que logo respondeu (em sinais):

- Eu não sei do que é que vocês estão a falar.

A advogada traduziu para o chefe:

- Ele disse não saber do que se trata.

O mafioso sacou uma pistola e encostou-a testa do contabilista, gritando:

- Pergunte-lhe de novo.

A advogada, sinalizando, disse ao infeliz:

- Ele vai-te matar se não disseres onde está o dinheiro.

O contabilista sinalizou em resposta:

- OK, vocês venceram, o dinheiro está numa mala de couro, que está enterrada no quintal da casa do meu primo Justino, no nº 48, da Rua 1, no bairro da Belavista!

O mafioso perguntou à advogada:

- O que é que ele disse?

A advogada respondeu:

- Ele disse que não tem medo de p****eiros e que você não tem tomates para puxar o gatilho.