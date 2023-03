A Xiaomi acaba de anunciar o lançamento da Redmi Note 12 Series. Esta série conta com quatro versões que prometem voltar a definir o mercado de equipamentos de gama média: Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G, e Redmi Note 12, com o PVPR desta série a começar nos 269,99€ em Portugal. Será este o novo líder da gama média?

Depois do sucesso com a Redmi Note 11 Series, a Redmi Note 12 Series proporciona mais uma vez melhorias notáveis às características que mais despertam o interesse. Estas incluem o sistema das câmaras, a duração da bateria, a velocidade de carregamento e o design que promove uma fácil utilização, tudo isto a um valor atraente.

Com o lançamento global da Redmi Note 12 Series, a Xiaomi demonstra, mais uma vez, o seu empenho em tornar funcionalidades topo de gama acessíveis a mais pessoas em todo o mundo.

Características emblemáticas que inspiram os utilizadores a "Marcar a Diferença"!

O equipamento de topo da Redmi Note 12 Series é o Redmi Note 12 Pro+ 5G com o seu poderoso sistema de câmara tripla. Apresentando uma câmara principal de 200MP topo de gama com OIS, uma câmara ultra grande angular e uma câmara macro, este dispositivo quer redefinir a fotografia para o segmento superior de smartphones de gama média.

O Redmi Note 12 Pro 5G também oferece uma experiência fotográfica diferenciadora com um grande e potente sensor IMX766 com OIS, câmaras ultra grande angular e macro, para fotografias impressionantes, mesmo em cenários com fraca luminosidade.

A tudo isto juntam-se os poderosos algoritmos de software de IA da Xiaomi, velocidades elevadas de processamento de imagem e outras características úteis que oferecem uma experiência completa de utilização da câmara.

Características Redmi Note 12 Series Redmi Note 12 Pro+ 5G Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 Ecrã 120Hz 6.67” FHD+ Flow AMOLED 120Hz 6.67” FHD+ AMOLED DotDisplay Câmara Traseira Câmara grande angular 200MP Câmara ultra grande angular 8MP Câmara Macro 2MP Câmara Principal 50 MP Câmara ultra grande angular 8MP Câmara Macro 2MP Câmara Principal 48MP Câmara ultra grande angular 8MP Câmara Macro 2MP Câmara grande angular 50MP Câmara ultra grande angular 8MP Câmara Macro 2MP Câmara Frontal 16MP 13MP Dimensão & Peso 162.9mm x 76mm x 8.98mm 210.5g 162.9mm x 76mm x 7.9mm 187g 165.88mm x 76.21mm x 7.98mm 189g 165.66mm x 75.96mm x 7.85mm 183.5g Processador MediaTek Dimensity 1080 Snapdragon® 4 Gen 1 Snapdragon® 685 RAM+ROM LPDDR4X Armazenamento UFS 2.2 Bateria & Carregamento Bateria 5,000mAh (typ) Suporta HyperCharge 120W Bateria 5,000mAh (typ) Suporta carregamento turbo 67W Bateria 5,000mAh (typ) Carregamento rápido 33W Áudio Altifalantes Duplos Dolby® Atmos 3.5mm headphone jack 3.5mm headphone jack Conectividade Suporta dual 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 NFC IR Blast Bandas: - 2G: GSM:850 900 1800 1900 MHz - 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 - 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 - 4G: LTE TDD: 38/40/71 -5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 Suporta dual 5G Wi-Fi 2.4GHz, 5GHz Bluetooth 5.1 NFC IR Blast Bandas: - 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz - 3G: WCDMA: 1/2/4/5/8 - 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 - 4G: LTE TDD: 38/40/41 -5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 Dual Sim + microSD Wi-Fi 2.4GHz, 5GHz Bluetooth 5.0 NFC IR Blast Bandas: - 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz - 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 - 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 - 4G: LTE TDD: 38/40/41 Desbloqueio Sensor Impressão Digital Lateral AI Face Unlock Versões 8GB+256GB 6GB+128GB 4GB+128GB Armazenamento expansível de até 1TB 4GB+128GB Armazenamento expansível de até 1TB Cores Midnight Black, Polar White, Sky Blue Onyx Gray, Forest Green, Ice Blue Onyx Gray, Mint Green, Ice Blue

Tanto o Redmi Note 12 Pro+ 5G como o Redmi Note 12 Pro 5G irão trazer ecrãs AMOLED 120Hz Flow brilhantes e vívidos e que suportam Dolby Vision e Dolby Atmos. Com os seus materiais flexíveis P-OLED, que permitem a adoção de uma moldura ultra fina e uma experiência visual soberba e imersiva.

Também as velocidades de carregamento são de topo, com HyperCharge de 120W no Redmi Note 12 Pro+ 5G e carga rápida de 67W no Redmi Note 12 Pro 5G, além de uma bateria de 5.000mAh de longa duração para um uso diário prolongado, mesmo quando é feito um consumo de conteúdos mais pesados.

O desempenho suave e fiável do 5G é assegurado com o chipset MediaTek Dimensity 1080 de alto desempenho. O PVPR do Redmi Note 12 Pro+ 5G é de 499,99€, já o PVPR do Redmi Note 12 Pro 5G começa nos 399,99€.

Um desempenho suave e impressionante neste novo Xiaomi

Cada membro desta série excede as expectativas para além do seu segmento de preço. O Redmi Note 12 5G e o Redmi Note 12 oferecem um desempenho impressionante e uma experiência de entretenimento melhorada. Apresentando ecrãs AMOLED de 120Hz super-suaves, os utilizadores são confrontados com uma qualidade de imagem impressionante com cores ainda mais precisas.

Com o mais recente Snapdragon 4 Gen 1 e Snapdragon 685, respetivamente, qualquer operação no smartphone é feita de forma suave e contínua, permitindo entrar em modo multitarefa com maior eficiência energética.

O Redmi Note 12 5G destina-se a quem queira experimentar todos os benefícios de um smartphone 5G a um preço acessível. Tanto o Redmi Note 12 5G, como o Redmi Note 12, apresentam um carregamento rápido de 33W e uma bateria de longa duração de 5.000mAh, o que significa que se podem utilizar mais aplicações e tirar mais fotografias sem preocupações com a bateria.

A tudo isto soma-se uma câmara tripla de IA, um Modo Noturno verdadeiramente impressionante, bem como uma série de características e filtros divertidos para um toque ainda mais personalizado, com ambos os dispositivos a disponibilizarem o tipo de funcionalidades de câmara outrora reservado aos modelos topos de gama, mas que agora podem estar nas mãos de mais utilizadores, a preços mais acessíveis.

O PVPR do Xiaomi Redmi Note 12 5G começa nos 329,99€, enquanto o PVPR do Redmi Note 12 começa nos 269,99€.

Oferta do Redmi Watch 2 Lite na compra do Redmi Note 12 Pro+ 5G

Até 31 de março, e para quem adquirir o Redmi Note 12 Pro+ 5G, a Xiaomi oferece em loja o Redmi Watch 2 Lite (PVPR 69.99€).

De recordar que este watch permite tirar ainda maior proveito da atividade física com um ecrã touch colorido de 1.55", mais de 100 modos de desporto, resistência à água de 5 ATM, monitorização dos níveis de oxigénio no sangue e frequência cardíaca, GPS e muito mais. Tudo isto, aliado a uma bateria ultra-longa com duração de até 10 dias

Xiaomi Redmi Note 12 - Galeria fotográfica