Já olhou bem para a sua fatura de comunicações? Aumento de 4,8%

Portugal teve o maior aumento de preços na fatura das telecomunicações da União Europeia. Em fevereiro de 2023, os preços das telecomunicações, medidos através do respetivo grupo do Índice de Preços do Consumidor (IPC), aumentaram 4,8% face a janeiro. Já viu bem a sua fatura de comunicações?

De acordo com a ANACOM, este é o maior aumento mensal verificado nos últimos 27 anos (desde janeiro de 1996). Face a fevereiro de 2022, os preços aumentaram 3,9%, a maior variação positiva desde dezembro de 2016.

Considerando apenas os aumentos ocorridos em 2023 (janeiro e fevereiro), Portugal registou o maior aumento de preços das telecomunicações da União Europeia (+5,1%).

Em média nos últimos doze meses os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 1,7%, enquanto na União Europeia aumentaram apenas 0,1%. Portugal registou a 10.ª variação de preços mais elevada entre os países da UE. O país onde ocorreu o maior aumento de preços foi a Polónia (+4,9%) enquanto a maior diminuição ocorreu nos Países Baixos (-3,9%), revela a Autoridade das Comunicações.

Portugal, de acordo com vários benchmarks, é um dos países da União Europeia (UE) em que os preços das comunicações eletrónicas mais têm aumentado.

Fatura: Internet no telemóvel em Portugal é a 2.ª mais cara da União Europeia

Portugal não é apenas um dos países da UE em que os preços mais têm aumentado. É também um dos países nos quais se paga mais pelos serviços. Segundo o estudo de comparações internacionais de preços publicado pela Rewheel, o «Digital Fuel Monitor», no início de 2023 o preço mediano por Gigabyte das ofertas de Internet no telemóvel em Portugal era o 2.º mais elevado a nível da UE e o 4.º mais elevado entre os 50 países analisados.

Em fevereiro, as mensalidades mínimas são oferecidas pela NOWO em oito casos de um leque de 13 serviços/ofertas, enquanto a MEO e a Vodafone apresentaram as mensalidades mais baixas para quatro e dois tipos de serviço/ofertas, respetivamente.

Em termos homólogos, verificaram-se 29 serviços/ofertas com aumentos de preços e oito com diminuição. Sobressaem as seguintes variações de preços: