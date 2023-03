Rússia lançou foguetão com satélite militar a bordo

A Rússia lançou, esta quinta-feira, um foguetão do tipo Soyuz-2.1b com um satélite militar a bordo. O ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, revelou que o satélite ficará em órbita ao serviço do Ministério da Defesa.

Satélite ficará ao serviço do Ministério da Defesa

Em plena guerra com a Ucrânia, as manobras da Rússia têm sido várias. Depois do recentemente mandado de captura do Tribunal Penal Internacional de Putin, o antigo Presidente russo diz ainda que o risco de um conflito nuclear não desapareceu e até "aumentou".

Dmitry Medvedev, considera que o risco de um conflito nuclear não desapareceu e que, se de facto Putin for detido, será visto como uma declaração de guerra a Moscovo.

Além disso, a Rússia lançou também recentemente um foguetão com satélite militar a bordo. As Forças Armadas da Federação Russa lançaram o foguetão Soyuz-2.1b, utilizado como lançador de cargas, às 9.40 horas (6.40 horas em Portugal continental), a partir do Cosmódromo de Testes Estatais do Ministério da Defesa em Plesetsk, na região de Arkhangelsk.

De relembrar que já em agosto de 2022, tinha sido lançado um satélite militar de vigilância, depois de vários outros equipamentos de comunicações, navegação e militares.