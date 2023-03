A Inteligência Artificial será a coisa mais importante na próxima década, diz a AMD

Cada vez mais se tem falado na Inteligência Artificial e com frequência são reveladas notícias sobre equipamentos e ferramentas que já integram esta tecnologia. Neste sentido, Lisa Su, CEO da AMD, segue os passos do dono da Nvidia e diz que a IA será a coisa mais importante na próxima década.

AMD acredita que a IA será o mais importante no futuro

Muitas linhas se têm escrito sobre a Inteligência Artificial, sendo que o crescimento da popularidade do sistema ChatGPT da OpenAI contribuiu significativamente para que os utilizadores aumentassem o seu conhecimento sobre esta tecnologia.

Várias pessoas ligadas ao mundo tecnológico não têm dúvida de que a IA vai marcar o futuro, como é o caso de Jensen Huang, CEO da Nvidia, que recentemente afirmou que o ChatGPT é uma das melhores coisas já feitas na computação. E agora foi o caso de Lisa Su, dona da 'rival' AMD, a qual acredita que os semicondutores e a Inteligência Artificial vão marcar a próxima década da tecnologia.

Foi durante uma conferência com o CEO da Adobe, Shantanu Narayen, que a executiva abordou o tema. E para Lisa Su, a IA tem sido usada em dois campos: na análise e pesquisa de dados e também como apoio nas nossas vidas. A dona da AMD diz que estamos assim na era da IA e que esta é uma tecnologia capaz de melhorar a vida das pessoas.

Finalmente, Narayen pediu que Lisa Su resumisse a IA em apenas uma palavra, e a líder da AMD disse que "quando olhamos para os próximos 10 anos, é a coisa mais importante".

Empresas devem trabalhar juntas, diz Lisa Su

A executiva reconhece que ainda há um longo caminho a percorrer neste segmento no sentido de a IA aumentar a produtividade de uma empresa. Mas alerta que é importante que as empresas trabalhem juntas e que não se limitem umas às outras.

Lisa Su diz que "através do desenvolvimento tecnológico contínuo, podemos definitivamente viver 10 ou 100 vezes melhor do que vivemos agora", mas que este objetivo é "impossível sem parcerias fortes". Portanto, Su acredita que "quando as empresas quebram barreiras e partilham os seus conhecimentos ao máximo, podemos criar uma tecnologia que nunca vimos antes. A AMD está a trabalhar com a Adobe e com outros parceiros para redefinir 'o que é possível'".