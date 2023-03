Trotinete elétrica ou e-bike? Veja estas sugestões

A forma como nos deslocamos está a mudar e as bicicletas e trotinetes elétricas são uma solução cada vez mais procurada, principalmente para quem anda dentro da cidade. Temos sugestões.

Trotinete 5TH WHEEL M2

A trotinete 5TH WHEEL M2 é uma opção ideal para a cidade e deslocações mais curtas, com um motor de 350W e pode atingir os 25 km/h! A bateria proporciona uma autonomia que pode ir até aos 30 km no máximo e ainda é capaz de enfrentar subidas com até 15º.

De notar que a trotinete pesa apenas 15 kg e tem uma construção em ferro e liga de alumínio, sendo capaz de suportar até 120kg. Pode também ser ligada ao smartphone, via app, que inclui algumas informações úteis ao utilizador.

A trotinete elétrica 5TH WHEEL M2 está disponível por apenas 235€, utilizando o código de desconto NNN5THWHEEL. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e sem custos adicionais.

Trotinete A6

Outra trotinete elétrica que temos como sugestão é a A6. Este produto tem um motor de 350W e uma bateria de 36V 10Ah, que proporciona uma autonomia até 30 km. A velocidade máxima que atinge ronda os 25 km/h e sobe inclinações até 25º.

Também esta opção tem aplicação para smartphone disponível. Além disso, tem um pequeno ecrã com informações básicas como bateria e velocidade instantânea. Pesa 13,8 kg e suporta peso até 100kg.

A trotinete A6 está disponível por apenas 199€, com o código NNNNA6. Portes gratuitos.

Ebike ELEGLIDE M1

A bicicleta elétrica que trazemos como sugestão, parece-se com uma bicicleta normal, apenas com uma bateria acoplada ao quadro. A bateria é removível e tem autonomia para 65 km, no modo elétrico a autonomia é de 30km, mas existem 5 modos de velocidade diferentes. O motor é de 250W e está limitada a uma velocidade máxima de 25 km/h.

A ebike ELEGLIDE M1 tem um sistema de travões de disco e tem 21 velocidades da Shimano. Pesa 21,3 k e suporta peso até 100kg.

A Ebike ELEGLIDE M1 tem um preço de 603,19€, utilizando o código de desconto GKB23MS1. Também neste caso, os portes são gratuitos e o envio é feito a partir de armazém europeu.

