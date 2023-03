Próxima Nintendo Switch pode trazer um chip Nvidia Tegra de 5 nm com IA

A Nintendo Switch é, sem dúvida, a consola portátil mais popular do mundo. E embora já esteja no mercado há vários anos, ainda deverá dar cartas durante muitos mais. Mas já muito se fala de uma nova versão deste equipamento. Desta forma, de acordo com os últimos rumores, a próxima Switch pode trazer um SoC Nvidia Tegra de 5 nm com IA.

Switch da próxima geração pode trazer um chip Nvidia Tegra

A Nintendo Switch é uma das consolas de jogos mais populares em todo o mundo, vendendo mais unidades do que outros modelos como a PlayStation 5, PlayStation 4 e modelos Xbox. Mas há muito se suspeita que a empresa japonesa possa estar a planear uma nova geração desta sua consola, mas a marca diz que este modelo ainda tem muitos anos pela frente.

Sobre esta possibilidade têm chegado várias informações de fontes não oficiais e os últimos rumores indicam que a próxima geração da Nintendo Switch, que ainda não se sabe se será Switch 2 ou Pro, deverá vir equipada com um SoC Tegra da Nvidia fabricado no processo de 5 nm 5 LPP da Samsung.

Caso estes rumores se confirmem, então serão boas notícias para os gamers adeptos desta consola portátil, até porque outros rumores anteriores davam conta de que a nova Switch teria um chip menos poderoso, nomeadamente um Nvidia Tegra T239 de 8 nm com arquitetura Ampere.

O Nvidia Tegra conta com uma GPU núcleos CUDA e um processador de 12 núcleos Arm-A78AE. Poderá ainda ser compatível com a tecnlogia DLSS 2 e DLSS 3.

No entanto, como ainda não existem informações oficiais sobre uma possível nova consola Nintendo Switch, resta-nos aguardar que essas mesmas notícias comecem a surgir para tirarmos as nossas ilações sobre este possível equipamento.