Testes com carros autónomos da Apple já contam com 16 colisões

A Apple está empenhada em entrar no mercado automóvel com uma solução autónoma e já tem 67 veículos nas estradas da Califórnia. O número de participantes nestes testes está a aumentar e a empresa já conta com 16 colisões... apenas uma pequena desde janeiro.

Espera-se que a Apple coloque no mercado o seu primeiro "Apple Car" em 2026. Segundo informação da Bloomberg, este carro não será totalmente autónomo. Contará, sim, com um sistema avançado de assistência à condução. Há ainda a indicação de que poderão ser disponibilizados recursos que permitam que os condutores e passageiros possam assistir a um filme ou jogar, durante uma viagem.

O macReports partilhou recentemente a informação relativa à frota autónoma da Apple e mostra que o número de condutores aumentou de 196 para 201, com 67 carros. Na lista seguinte, são ainda revelados as outras fabricantes de carros elétricos que têm atualmente testes a decorrer na Califórnia.

Outro dado importante partilhado, refere-se ao número de acidentes provenientes destes testes. Segundo o que é indicado, a Apple já teve 16 colisões com os seus carros, apenas uma pequena desde janeiro, sem feridos e sem intervenção da polícia.

O setor automóvel elétrico e com condução autónoma será uma das grandes apostas das empresas tecnológicas nos próximos anos. A Xiaomi, por exemplo, terá o início da sua produção em massa já em 2024. No caso da Apple, um "Apple Car" só devrá surgir no mercado depois de 2026.