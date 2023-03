AirPower da Apple não saiu do papel, a Tesla tem solução com a Wireless Charging Platform

A Apple, há já vários anos, que apresentou um carregador sem fios chamado de AirPower. No entanto, as limitações da tecnologia de carregamento, tal e qual como a Apple queria, levaram ao abandono do projeto (pelo menos na sua forma inicial). A Tesla parece ter a solução que parece responder às tais exigências. Conheça a Wireless Charging Platform já com preço anunciado.

A Tesla juntou-se à Freepower para criar um carregador sem fios avançado que garanta o carregamento de vários dispositivos em simultâneo, posicionados de forma aleatória. Olhando para esta descrição, remete-nos à ideia que a Apple tinha para o seu AirPower, mas que nunca chegou ao mercado, devido aos desafios de hardware e segurança enfrentados.

A empresa liderada por Tim Cook estará ainda a trabalhar numa solução de carregamento avançada, sem fios, mas nada que tenha sido divulgado oficialmente.

A Freepower já foi a empresa responsável pelo desenvolvimento da base de carregamento Base Station Pro da Nomad Goods, em 2019, contudo, o modelo acabou por ser descontinuado devido a problemas de incompatibilidade que acabaram por afetar a velocidade de carregamento dos dispositivos.

A Wireless Charging Platform da Tesla que já se pode encontrar no site limitado a alguns mercados, encontra-se a um preço de 300 dólares, um valor que parece ser demasiado elevado... mas já se sabe que a marca tem o seu valor.

A base de carregamento sem fios da Tesla

Esta base de carregamento tem largura de 220 mm e pesa 747 gramas. Há ainda um suporte magnético que permite criar uma inclinação à plataforma, tudo em alumínio. A plataforma onde assentam os dispositivos é em tecido alcântara, ideal para manter os dispositivos em segurança e sem riscos.

O carregamento sem fios é fio a 15W e o carregador é de 65W. Para conseguir carregar vários dispositivos em simultâneo, tem no seu interior 30 bobinas embutidas, com loops sobrepostos uns aos outros em camadas. Assim podem ser carregados até 3 dispositivos, em qualquer posição.

O trabalho da Freepower está a revelar-se muito interessante e este produto mostra uma evolução face ao que já tinha sido apresentado em 2019. Poderá estar a abrir-se uma porta importante no segmento do carregamento sem fios, ultrapassando-se limitações antigas, sem comprometer a segurança no carregamento.