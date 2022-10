A Apple não quer mesmo deixar morrer o carregador sem fios AirPower

A Apple tem muitos dispositivos de sucesso, vários deles líderes há mais de uma década no seu segmento. No entanto, nestes 48 anos de vida, coleciona também alguns fracassos. Um dos mais recentes, apesar de não ter chegado sequer ao mercado, é a base de múltiplos carregadores AirPower. Dado como morto e enterrado, o projeto, anunciado em 2017, aquando da apresentação do iPhone X, parece ainda mexer na catacumbas do Apple Park.

Foi concedida à Apple uma patente (número 11476719) para um "sistema de carregamento sem fios com deteção de objetos". Isto indica que o projeto AirPower poderá voltar a viver.

AirPower da Apple parece não estar enterrado

O AirPower (retratado numa imagem lançada pela Apple há cerca de quatro anos) foi originalmente anunciado em setembro de 2017 com o iPhone X.

Era suposto poder carregar um iPhone compatível com Qi, um Apple Watch e um par de AirPods (num caso especial de carregamento sem fios) em simultâneo, independentemente do local onde fossem colocados na almofada.

Contudo, havia constantes rumores de dificuldades de produção, engenharia e fabrico. Parece que estes rumores estavam certos, dado que a Apple anunciou em março de 2018 que o trabalho no dispositivo estava cancelado.

Segundo comunicou a empresa na altura o equipamento "não irá atingir os nossos elevados padrões". Portanto, estava a ser descartado.

Na patente, a Apple observa que, num sistema de carregamento sem fios, um dispositivo de transmissão de energia sem fios, tal como um dispositivo com uma superfície de carregamento, transmite energia sem fios a um dispositivo eletrónico portátil.

Assim, o dispositivo eletrónico portátil recebe a energia transmitida sem fios e utiliza esta energia para carregar uma bateria interna ou para alimentar o dispositivo.

Para ter um espaço múltiplo de carregamentos, a Apple teve de montar diversas bobinas espalhadas pela superfície do AirPower. Contudo, esta quantidade de bobinas gerou um problema que se tornou insolúvel: o superaquecimento do carregador era constante, a ponto de trazer perigos ao utilizador.

Portanto, todos estes cenários colocaram e colocam desafios quando se realizam operações de transmissão de energia sem fios. Era aí que a Apple tinha a intenção de ultrapassar tais problemas com o seu dispositivo AirPower. Talvez ainda o faça.

Foi concedida à Apple patente de carregamento sem fio, AirPower +

Um dispositivo transmissor de energia sem fios transmite sinais de energia sem fios a um dispositivo recetor de energia sem fios. O dispositivo recetor de energia sem fios tem uma bobina de receção de energia sem fios num circuito ressonante que ressoa numa frequência ressonante do circuito recetor de energia sem fios. O dispositivo transmissor de potência sem fios tem bobinas.

As bobinas são fornecidas com um sinal de atuação em impulsos para detetar objetos externos.

Conforme refere o sumário da patente.

O circuito de medição inclui um oscilador para fornecer os sinais de atuação, um detetor de picos e um conversor analógico-digital para recolher medições nas bobinas às quais os sinais de atuação foram fornecidos. A filtragem por taxa é aplicada aos sinais de saída do conversor analógico-digital para distinguir entre efeitos de desvio de temperatura e efeitos de colocação de objetos. A frequência dos sinais de atuação é ligeiramente maior do que a frequência ressonante do circuito de receção de energia sem fios.

Como se pode ler na patente 11476719.