Carregamento wireless danifica o seu smartphone?

O carregamento wireless está a tornar-se, rapidamente, uma norma devido à sua conveniência. Concorda que é mais dinâmico chegar à sua secretária e simplesmente pousar o smartphone no seu carregador wireless, do que ter de andar à procura do carregador pela casa ou no meio da papelada.

Mesmo sendo incrivelmente conveniente, será que o carregamento wireless danifica a bateria do seu smartphone?

Como funciona o carregamento wireless?

Nos atuais smartphones, este utiliza indução eletromagnética para transferir energia elétrica do carregador para o smartphone. A indução eletromagnética é um fenómeno pelo qual um campo magnético, em rápida mudança, produz energia elétrica num circuito fechado que interage com esse campo magnético.

Por exemplo, no carregamento de um smartphone. Para que o carregamento wireless funcione, é necessário um smartphone que o suporte e um carregador wireless compatível. Neste caso, tanto o carregador como o smartphone terão bobines de cobre.

Quando se coloca um smartphone compatível num carregador wireless, um campo magnético em rápida mudança interage com a bobine de cobre presente no interior do smartphone, induzindo uma corrente elétrica. A corrente elétrica produzida é então utilizada para carregar a bateria.

Saída de calor do carregamento wireless

O carregamento wireless produz mais calor do que o carregamento convencional por fio devido à forma como funciona. Um efeito secundário da indução eletromagnética é a geração excessiva de calor. Por exemplo, os fogões de indução utilizam o calor gerado pela indução eletromagnética.

Assim, se não for devidamente gerido, o calor gerado pela carga sem fios pode danificar o seu smartphone. Felizmente, normas de carregamento wireless como o Qi têm diretrizes rigorosas para lidar com este problema.

Em primeiro lugar, qualquer Qi - certificado - qualificado deve regular a velocidade de carregamento para gerir o calor. Por exemplo, se um carregador wireless detetar que está a ser gerado calor excessivo, irá reduzir a velocidade de carregamento. Uma menor saída de energia equivale a um menor calor, pelo que o seu smartphone permanecerá seguro.

Segundo, durante o carregamento, seja ou não wireless, a bateria em si não aquece. No caso de carregamento wireless, apenas a bobine de cobre no interior do smartphone aquece. Assim, desde que o calor seja contido e não exceda os limites de segurança, não constitui uma ameaça direta à bateria do seu smartphone.

Concluindo

O carregamento wireless não danifica o seu smartphone. As pessoas que acreditam que este danifica a bateria de um smartphone salientam que este tipo de carregamento gera mais calor do que o carregamento com fios.

Embora isso seja verdade, como visto acima, o calor produzido pelo carregamento wireless é controlável pelo seu smartphone - não representa uma ameaça para a bateria do mesmo.

Pontos interessantes acerca do carregamento de smartphones

O carregamento wireless é menos eficiente?

Não, não é menos eficiente do que o carregamento com fio, mas o consumo de energia é significativamente diferente. Testes indicam que o carregamento wireless utiliza em média 47% mais energia do que o carregamento com fio.

Pode carregar o seu smartphone via wireless sem ver qualquer aumento nas suas contas de eletricidade - mas uma mudança a nível mundial já seria um assunto mais sério.

Manter o smartphone totalmente carregado diminui o tempo de vida da bateria?

Manter o seu smartphone totalmente carregado coloca a bateria sob maior stress, resultando numa degradação mais rápida. De acordo com a BatteryUniversity, uma carga parcial aumenta a vida útil das baterias de iões de lítio - que estão dentro dos smartphones.

Especialistas sugerem manter a bateria do seu smartphone carregada entre 20% e 80%. Idealmente, nunca deve carregar ou descarregar totalmente o seu smartphone, uma vez que coloca a bateria sob tensão, diminuindo a sua vida útil.

5 maneiras de preservar a vida da bateria do seu smartphone

As baterias dos smartphones modernos são tipicamente classificadas para 500 ciclos de carga. Na maioria dos casos, será necessário substituir a bateria após alguns anos de utilização. Pode, contudo, adotar alguns hábitos simples para que a bateria dure um pouco mais: não deixe a bateria chegar a zero frequentemente, mantenha a bateria do seu smartphone entre 20% e 80%, minimize a utilização de fast charging, minimize a exposição do seu smartphone a condições meteorológicas extremas, e invista em carregadores de boa qualidade.

