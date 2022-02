WhatsApp: Como ouvir um áudio sem que a pessoa que o enviou saiba

As aplicações de mensagens, como é o caso do WhatsApp, oferecem a possibilidade de troca de áudios, como opção às mensagens de texto. Apesar de ser um recurso importante, poderá querer ouvir um áudio sem que a pessoa que o enviou saiba que o fez.

Hoje, mostramos-lhe algumas formas de o fazer.

Se por alguma razão não quiser que o remetente do áudio que recebeu no WhatsApp saiba que o ouviu, mostramos-lhe algumas formas de contornar a situação. Quando um utilizador recebe um áudio, a informação inclui a imagem do remetente e um elemento verde que acompanha a audição do áudio. Depois de o áudio ser ouvido, este fica azul. Esse elemento funciona como os ícones de relatório de entrega e leitura que surgem nas mensagens de texto.

Assim, se quer impedir que o remetente que enviou o áudio saiba que o reproduziu, mostramos-lhe dois truques.

Grupo no WhatsApp

Este é talvez o método mais rebuscado, pois implica a criação de um grupo no WhatsApp no qual estará sozinho. Estando apenas um utilizador, ninguém terá acesso àquilo que para lá seja enviado. Por isso, basta aceder aos três pontos no canto superior direito da sua aplicação, aceder a Novo Grupo, e avançar o passo em que é pedido que adicione outros contactos.

Depois de ter o grupo criado, poderá reencaminhar o áudio que quer ouvir. Apesar de este aparecer como reproduzido no reenvio, o remetente não terá essa informação.

Desativar os relatórios de leitura

Outra solução poderá ser desativar os recibos de leitura do WhatsApp, por forma a evitar que o áudio apareça como reproduzido. Se desativar essa funcionalidade, não receberá nem enviará relatórios de leitura. Ressalva-se que, desativando esta funcionalidade, também não receberá os relatórios das mensagens.

Para isto, basta aceder às Definições do WhatsApp, através dos três pontos no canto superior direito da aplicação e, depois, a Conta.

Aceder a Privacidade e desativar os Recibos de leitura.

Caso queira ocultar do seu remetente que reproduziu um áudio, basta optar por uma destas soluções simples.

