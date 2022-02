O WhatsApp tem surpreendido os utilizadores e apresentado novidades a um ritmo muito elevado. Esta espalha-se desde a sua interface até à própria forma como o serviço comunica com os utilizadores, trazendo ainda mais segurança.

Dando continuidade a estas melhorias constantes, surgem agora duas novidades importantes e que certamente vão agradar a todos os utilizadores. Falamos da possibilidade de ter mais tempo para eliminar mensagens e da chegada eminente das reações às mensagens recebidas.

Apesar de surgirem e até poderem ser testadas por alguns utilizadores, a novidades do WhatsApp têm ficado guardadas para testes e amadurecem de forma constante. Só assim conseguem oferecer aos utilizadores a garantia de estarem prontas.

A primeira novidade que está já a ser preparada para breve dá ao utilizador ainda mais controlo sobre a forma como as mensagens podem ser apagadas. Estas já podem ser eliminadas, mas apenas num intervalo curto de tempo.

A grande mudança é que os planos do WhatsApp parecem ter mudado e agora vamos ter apenas 2 janelas de tempo para eliminar mensagens. O que foi revelado aponta para qu estes fiquem com o valor 12 horas e 2 dias.

Nem sempre a escolha dos utilizadores é responder às mensagens que recebem. Por vezes basta um emoji ou uma gif para dizer tudo. O que os restantes serviço têm apostado é mesmo nas reações, que agora estão cada vez mais em voga.

WhatsApp is readying message reactions (secured by end-to-end encryption) in a new upcoming update of WhatsApp beta for Android and iOS. pic.twitter.com/o9CMW6pnsN