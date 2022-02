Mais novidades reveladas acerca de Gran Turismo 7

Tal como temos vindo a acompanhar nos últimos meses (ver aqui, aqui ou aqui), Gran Turismo 7 encontra-se a afinar a direção rumo ao seu lançamento, que se aproxima rapidamente.

Recentemente foram reveladas mais novidades sobre o jogo desenvolvido pela Polyphony Digital e que marca o regresso de um dos maiores símbolos do universo Playstation.

O dia 4 de março está cada vez mais próximo, que é o mesmo que dizer que, o lançamento de Gran Turismo 7 está quase a chegar.

Tal como temos vindo a acompanhar (ver aqui, aqui ou aqui), a Sony Playstation tem investido forte no regresso do seu exclusivo e recentemente revelou mais novidades.

As potencialidades da Playstation 5

Sendo um dos exclusivos da Sony Playstation mais valioso e que conta com mais acérrimos e leais fãs, Gran Turismo 7 surge neste primeiro trimestre como sendo o primeiro da série a ser desenvolvido para as consolas de Última Geração.

Só por si, tal facto já causa um elevado nível de antecipação e expetativas mas se tivermos em conta a qualidade dos lançamentos das edições anteriores, será fácil antecipar um jogo portentoso e ao nível do que GT nos tem habituado.

Recentemente, a Sony revelou um novo trailer que mostra mais da jogabilidade de Gran Turismo 7. Este novo video, chamado “Conquista o teu lugar”, e que mostramos acima, foca essencialmente nas potencialidades da consola de nova geração exploradas por Gran Turismo 7.

As imagens deste novo trailer foram capturadas numa PlayStation 5, e realça as potencialidades da consola, destacando a importância dos gatilhos adaptativos do comando sem fios DualSense que permitem sentir, por exemplo, a vibração do sistema de travagem anti bloqueio, das rodas a girar e a variação na resistência da travagem de cada carro.

De mencionar ainda que, através do feedback háptico imersivo, é possível sentir a posição na estrada, desde as ligeiras irregularidades no asfalto até às saliências das bermas.

Por outro lado, é também referido o papel do áudio em 3D da consola Playstation 5, que permite uma maior sensação de imersão e de posicionamento, fazendo com que os jogadores sintam que se encontram no meio das corridas e consigam se aperceber, por exemplo, da posição dos outros carros na estrada de forma imediata.

Não se esqueçam, Gran Turismo 7, chega em exclusivo para a PlayStation 4 e PlayStation 5 no próximo dia 4 de março.

State of Play e Gran Turismo 7

Entretanto e de forma a permitir aos jogadores uma noção mais concreta sobre o jogo, a Sony Interactive Entertainment convida todos os interessados a acompanharem, em direto, pelas 22h00 (hora de Portugal continental) no próximo dia 2 de fevereiro, a transmissão do primeiro episódio do State of Play de 2022, dedicado aos modos e características de Gran Turismo 7.

Este novo episódio do State of Play, que terá a duração de mais de 30 minutos, com novas imagens e jogabilidade capturadas na PlayStation 5 e poderá ser acompanhado nos canais oficiais da PlayStation no YouTube e Twitch.

Nunca é demais recordar que... Gran Turismo 7 chega à PlayStation 4 e PlayStation 5 no próximo dia 4 de março... em exclusivo.