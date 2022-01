Daytona International Speedway garantido no Gran Turismo 7

A pouco mais de 2 meses do seu lançamento, Gran Turismo 7 recebeu um reforço de peso: circuito Daytona International Speedway.

Num vídeo revelado recentemente pela Polyphony Digital, o mítico circuito americano surge como um dos principais cabeças de cartaz do exclusivo da Playstation.

Tal como aqui ou aqui temos vindo a acompanhar, Gran Turismo 7 acelera a bom ritmo para a rampa de lançamento.

Agora, a pouco mais de 2 meses para o seu lançamento, a Sony revelou que a icónica pista Daytona International Speedway marcará presença no jogo. De relembrar que este circuito ficou de fora de GT Sport, para grande surpresa de muitos jogadores.

A revelação surge sob a forma de um trailer de jogabilidade agora revelado. Neste trailer, onde se pode ver o jogo a ser jogado, muito próximo daquilo que será quando for lançado em março, é possível observar os detalhes e pormenores da pista real em diferentes planos, desde a vista do condutor como planos que destacam o asfalto e o exterior do circuito.

Como é sobejamente conhecido pelos apaixonados pelos desportos motorizados, este circuito é o palco do "24 horas de Daytona”, evento esse que inclusive se encontra muito próximo de acontecer, estando previsto para o final deste mês.

Daytona é um dos mais de 90 circuitos que marcam presença em Gran Turismo 7 e que podem ser dominados pelos mais de 420 carros que Gran Turismo 7 disponibiliza.

Sejam amantes da velocidade, apaixonados por tuning ou apenas têm um forte apelo instinto de colecionador, em Gran Turismo 7 vão haver carros para todos os gostos e que poderão ainda ser mais a nosso prazer, com as camadas de personalização que o jogo irá permitir.

Edições de Gran Turismo 7

O jogo vai chegar ao mercado em 3 edições:

Edição Standard Playstation 5

Edição Standard Playstation 4

Edição Digital Deluxe

As pré-reservas do jogo já estão disponíveis à algum tempo e, para quem faça a pré-reserva de uma edição qualquer, recebe ainda 100.000 CR (créditos no jogo) e um pack de três carros:

MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT Stealth Model

Porsche 917 LIVING LEGEND

Toyota Supra GT500 '97 (Castrol TOM'S)

Gran Turismo 7 será lançado em 4 de março de 2022 para Playstation 4 e Playstation 5.