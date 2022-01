iOS 15.3 Release Candidate está já nas mãos dos programadores

A Apple não precisou de muitas versões beta para lançar a Release Candidate do iOS 15.3. Portanto, isso quer dizer que na próxima semana o mundo em geral irá receber a nova versão do iOS.

Esta versão, que no iPhone 13 Pro Max pesa um pouco mais de 5GB, deverá trazer algumas correções. Em termos de novidades, a Apple ainda não mostrou tudo o que prometeu. Será que vai mostrar agora?

Depois de apenas duas betas para programadores e utilizadores beta públicos, a Apple agora lança as versões Release Candidate do iOS 15.3, iPadOS 15.3, watchOS 8.4 e tvOS 15.3. Isso sugere que as atualizações podem ser lançadas ao público na próxima semana.

Conforme podemos ver no developers.apple, o número de compilação do iOS 15.3 RC é 19D49. Tal como temos avançado nas versões beta, esta era a altura para a Apple cumprir o restante das promessas que fez ao lançar o iOS 15. Contudo, a Apple diz nas notas de lançamento do iOS 15.3 que esta versão inclui correções de bugs e atualizações de segurança. Logo, é sugerido que todos os utilizadores façam esta atualização.

Assim, esta versão também não incluiu o nenhum novo recurso ou melhoramento importante. O tão esperado recurso Controlo Universal.

Os outros novos betas lançados pela Apple hoje incluem:

iPadOS 15.3 beta RC (Build: 19D49)

watchOS 8.4 beta RC (compilação: 19S546)

tvOS 15.3 beta RC (compilação: 19K545)

macOS Big Sur 11.6.3 RC (compilação: 20G413)

O iOS 15.3 RC está disponível através do processo normal, descarregar via OTA.