Apple lança beta 2 do iOS 15.3, iPadOS 15.3, watchOS 8.4 e tvOS 15.3 para programadores

Depois das festas, a Apple retoma o calendário normal de lançamentos dos vários sistemas operativos nas versões beta para programadores. Assim, a empresa disponibilizou há minutos a beta 2 do iOS 15.3, iPadOS 15.3, watchOS 8.4 e tvOS 15.3.

Esta versão traz algumas correções, ajustes no que foi lançado e dá mais alguma estabilidade às versões em desenvolvimento.

Está disponível o iOS 15.3 beta 2

Após um breve hiato devido às festas natalinas, a Apple retoma o seu processo de testes beta das versões dos sistemas operativos. O iOS 15.3 beta 2 está a ser disponibilizado aos programadores após cerca de três semanas da primeira beta.

Como é normal, a empresa aproveita e coloca também disponível a segunda beta do watchOS 8.4, tvOS 15.3, entre outros.

Conforme podemos ver no site Apple Developers a nova versão de hoje do iOS 15.3 beta 2 está disponível através do processo normal, descarregar via OTA. O número de compilação do iOS 15.3 beta 2 é 19D5040e.

As outras versões têm a seguinte compilação:

iPadOS 15.3 beta 2 = compilação: 19D5040e

= compilação: 19D5040e watchOS 8.4 beta 2 = compilação: 19S5539e

= compilação: 19S5539e tvOS 15.3 beta 2 = compilação: 19K5541d

Com base nos lançamentos iniciais do mês passado, estas betas são relativamente menores no que toca a novidades. Pelo que dá para perceber, estas versões não parecem trazer novos recursos importantes. Aliás, nem estará incluído o recurso Controlo Universal.

Conforme estarão lembrados, este recurso, originalmente anunciado na WWDC em junho, estava programado para ser lançado no passado outono. Portanto, resvalou para 2022 e vamos ver em que versão sairá.