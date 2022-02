Western Digital perde 6,5 mil milhões de gigabytes de chips NAND e preços podem subir

Nem sempre as notícias tecnológicas são positivas e, infelizmente, temos tido com frequência informações menos boas ao longo dos últimos tempos. Seja ao nível de ataques informáticos, negócios que não deram certo, perda de dados, encarecimento dos produtos, entre outros.

Agora foi a Western Digital que anunciou que perdeu aproximadamente 6,5 mil milhões de gigabytes de chips NAND. Como tal, a empresa norte-americana poderá aumentar o preço dos seus SSD em até 10%.

Western Digital perdeu 6,5 mil milhões de gigabytes de chips NAND

A fabricante de discos confirmou nos últimos dias que perdeu aproximadamente 6,5 mil milhões de gigabytes (6,5 exabytes) de armazenamento flash devido à ocorrência de uma contaminação que aconteceu nas suas instalações de chips NAND.

Segundo os detalhes, a contaminação nos materiais de produção terá sido identificada no final de janeiro em duas fábricas no Japão com a sua parceira Kioxia, anteriormente designada Toshiba Memory. Foi ainda referido que a contaminação teria afetado a memória flash BiCS 3D NAND das instalações.

Para já ainda não se sabe ao certo o que terá causado este problema ou se a Western Digital irá recolher produtos já lançados como medida preventiva. No entanto, a fabricante já afirmou que está a "trabalhar em estreita colaboração com a parceira da joint venture, Kioxia, para implementar as medidas necessárias que restaurarão as instalações ao estado de operação normal o mais rápido possível".

Preços dos SSDs podem aumentar 10%

Mas, para além dos constrangimentos provocados na Western Digital, esta situação também poderá trazer dissabores aos consumidores. De acordo com a empresa de pesquisa de mercado TrendForce, os discos SSD poderão ter um aumento de até 10% no preço nos próximos meses, pois o componente NAND é o principal na produção dos mesmos.

Sabemos que a acentuada escassez de chips, provocada especialmente pela pandemia da COVID-19, não impediu a enorme venda de computadores e fabrico de componentes. No entanto, os especialistas indicam que uma escassez de chips NAND poderá facilmente causar variações de preços com um impacto direto no valor apresentado pelos computadores nos próximos meses.

A TrendForce destaca ainda que, atualmente, a Western Digital e a Kioxia detêm cerca de 30% do mercado de chips flash NAND. Ambas fornecem sobretudo unidades de armazenamento SSD e eMMC destinados a PCs, sendo que a WD é uma das principais fornecedoras desse setor.