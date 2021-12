Patente: Futuro iPhone poderá carregar outros dispositivos através do ecrã

A Apple tem uma série de patentes registadas que nos dão uma ideia do que poderá aparecer no futuro. Desta forma, os próximos modelos de iPhone podem não só permitir carregar outros dispositivos sem fios, mas também serem capazes de o fazer através do ecrã, em vez de o fazerem pela parte traseira do telefone.

A tecnologia patenteada chama-se "Through-Display Wireless Charging" e poderá ser a solução para o utilizador não ter de virar o ecrã para baixo.

Ecrã do iPhone ou iPad poderão carregar dispositivos

O pedido de patente da Apple é específico nalgumas partes da ideia, mas noutras não é nada explícito. Isto é, o que começa a parecer como carregamento sem fios por baixo do ecrã - como a identificação facial por baixo do ecrã - torna-se algo um pouco menos apelativo.

Um dispositivo eletrónico pessoal (por exemplo, um computador tablet) pode ser configurado para carregar sem fios um acessório (por exemplo, uma caneta) através de uma face do ecrã do dispositivo. Pelo menos uma parte da face do visor pode ser transparente para facilitar a visualização do ecrã.

Pode-se ler na descrição da patente.

Tal como podemos perceber, ou pelo menos o que podemos retirar destas "meias-palavras", é que o ecrã tem apenas uma parte do seu todo com a capacidade de carregar um dispositivo. Isso poderá não ser exequível num iPhone, pois ao colocar algo a carregar em cima do ecrã, a visualização deixava de ser possível, nem que fosse apenas na parte desocupada.

No entanto, nos desenhos que acompanham o pedido de patente, é sugerido que o que se propõe é mais um ecrã híbrido. Uma secção do ecrã poderia ser ativada para carregamento sem fios, e essa área não poderia exibir nada.

Mas será que a Apple vai aumentar a moldura do ecrã?

Isso não faz sentido. Aliás, ao longo dos dois últimos anos temos visto a Apple a diminuir consideravelmente as molduras, tornando os ecrãs praticamente "infinitos". Apesar disso, a patente traz mais alguma informação a este respeito.

[Tal] configuração pode incluir um computador tablet ou um smartphone configurado para permitir que uma caneta ou outro acessório seja carregado sem fios numa face do dispositivo eletrónico pessoal...

Refere o texto que acompanha a descrição da patente.

Poder pousar o Apple Pencil numa das extremidades do ecrã do iPad ou iPhone e tê-lo automaticamente, recarregado sem fios, é uma possibilidade apelativa. Não é tão apelativo como poder, digamos, descansar o iPhone no seu iPad e ter essa carga, mas é muito bom.

Contudo, esta "novidade" poderá levar a outras opções bem mais interessantes. A Apple trabalha para simplificar estes processos, como vimos quando apareceu o carregamento do próprio Apple Pencil no iPad. Este avanço poderá abrir novas portas para o carregamento ter no ecrã, num determinado sítio, um ponto de carga para "outros dispositivos".

Conforme podemos ler na patente, este pedido de registo de propriedade intelectual é creditado a oito inventores. Isto inclui Zaki Moussaoui, cujo trabalho anterior inclui um pedido de patente sobre a prevenção de carregadores sem fios que interferem com o CarKey.