Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Que se passa com o cliente de email do meu smartphone Android?

Bom dia! Eu tenho o MyMail no meu smartphone Android. Antigamente eu via as mensagens e assim que abria o computador elas passavam para EM Client (mail) do meu PC. Agora vejo-as no smartphone e não passam para o PC e desaparecem também no smartphone. Por favor vejam se está a acontecer o mesmo a outros usuários. Obrigado Rosa da Silva

Resposta:

Rosa,

Aparentemente o seu cliente de email está a eliminar as suas mensagens. Do que descreve, estas deixa de estar disponível tanto no Android como no PC.

O que recomendamos é que não volte a usar esse cliente até que esta situação esteja resolvida.

Experimente usar o cliente de email do Android e tente perceber se esta situação se mantém igual. Não deverá acontecer.

Se as mensagens passarem a sincronizar, deve então rever a configuração da app MyMail e garantir que a sua conta está bem configurada para usar IMAP, para poder ser usada em vários clientes.

[Respondido por Pedro Simões]

Que notificações são estas na app Mensagens do Android?

Caros amigos! Tenho um Samsung A52, e utilizo a aplicação de mensagens da Google LLC. Clicando nas Definições desta aplicação mostra várias Notificações, entre elas uma Notificação de Predefinidos, onde mostra o nome de alguns contactos, com os quais usei nas mensagens. Já tentei de várias formas apagar esses nomes, porque não os quero visíveis, e não encontro forma alguma para os excluir destas Notificações Predefinidas, para o que vos solicito uma dica para o fazer. Os meus agradecimentos, Adelino Almeida

Resposta:

Adelino,

Estivemos a testar a situação que descreveu e conseguimos simular o que provoca um contacto ir para essa área das Definições da app Mensagens.

Para que isso aconteça, deverá abrir uma mensagem e depois escolher aqui o menu do canto superior direito. Aqui escolhe Detalhes e depois Notificações.

Desse momento em diante este contacto vai estar na zona Predefinidos da app Mensagens, uma vez que alterou para uma configuração específica esse contacto.

Para eliminar essa entrada, existe apenas uma solução, que provavelmente não ser a do seu agrado.

Terá de eliminar todas as mensagens dos números ali presentes, para assim desaparecerem da app e das suas notificações específicas.

[Respondido por Pedro Simões]

Que monitor aconselham para me ajudar no trabalho?

Bom dia. Tenho intenções de montar uma torre em junho (esperando pelos novos processadores) mas, entretanto, gostaria de comprar um monitor para me ajudar a nível laboral, trabalhando juntamente com o portátil. Aconselham-me algum cujo valor máximo ronde os 150 euros? Aconselham a comprar na altura em que montar a torre ou é pouco expectável que hajam diferenças de preço e qualidade significativas nessa altura? Muito obrigado. Com os mais sinceros cumprimentos Luís Soares da Costa

Resposta:

Luís,

Começando pelo fim, atualmente podemos dizer que o mercado dos monitores está estagnado, pelo que a diferença temporal de 4 meses não será relevante. Apenas nos monitores topo de gama é que vão surgindo algumas (poucas) novidades, mas não na entrada de gama.

Olhando depois ao orçamento de 150€, mesmo sabendo que é para trabalho, é relevante conhecer as suas preferências de tamanho (22”, 24” ou 27”). Quanto a resolução, por esse preço apenas conseguirá FullHD, pelo que recomendaria um tamanho de 24”.

Falando em marcas, a oferta é enorme: LG, AOC, Lenovo, Acer, ViewSonic, Benq, Xiaomi, Asus, Samsung, Huawei, Philips, HP, Dell, Matrics, Nilox… e eventualmente outras. São pelo menos 15 marcas onde encontrará o que pretende, pelo que é extremamente difícil aconselhar uma marca/modelo em específico.

Talvez seja conveniente olhar ao design e às funcionalidades do pé, para que se adapte o máximo possível ao tipo de utilização que lhe pretende dar. Também considero que será preferível uma escolha de painel IPS, que consegue maior fiabilidade na cor, uma vez que se pretende apenas para trabalho.

[Respondido por Hugo Cura]

Ajudem-me que o meu Windows está cada vez pior?

Olá Pplware Tenho um computador portátil Toshiba Satellite SP50 já com anos, e até à uma semana atrás tudo funcionava corretamente. Ao ligar, até à tela para escolher o usuário, carrega normalmente, mas depois de escolher o usuário e meter a password, o computador fica bastante lento, e por vezes já nem inicia. Também reparei no gestor de tarefas que, antes de bloquear, o tempo ativo do disco fica a 100%, e ao fim de algum tempo volta para valores normais. Poderá ser o disco que esteja a dar sinais de fim de vida? Para este modelo, vale a pena comprar outro disco? Cumprimentos Oddix

Resposta:

Oddix,

É difícil avaliar qual poderá ser a origem desse problema sem que sejam vistos outros pormenores. Claramente algo está a ser desencadeado no arranque desse utilizador, e poderá não ser o disco (que suponho ser HDD) que está a limitar a velocidade do sistema.

Para tentar perceber melhor o que se passa, pode experimentar criar um novo utilizador e perceber se o mesmo se passará nesse utilizador. Caso esteja tudo normal, poderá então tentar perceber se há algo que esteja definido para iniciar no arranque, e que na realidade possa não ser necessário que esteja a acontecer.

Para fazer rapidamente essa verificação, deverá ir ao Gestor de Tarefas (Ctrl + Shift + Esc), e no separador Processos verificar qual o processo que está realmente a usar o disco. Depois, poderá verificar no separador Arranque se existe um item no estado Ativado e que esteja relacionado com o tal processo que identificou anteriormente. Se sim, poderá mudá-lo para o estado Desativado.

É possível que com uma drive SSD esse problema passasse despercebido, mas o que é certo é que não é suposto que tal aconteça, e portanto, é importante identificar a origem do problema.

[Respondido por Hugo Cura]

O iPhone está a demorar tanto tempo a ser entregue porquê?

Boa tarde. Sabem esclarecer porque a disponibilidade de iPhones 13 anda tão lenta? Lançado já em Setembro é tão difícil encontrar à venda e lojas conhecidas só aceitam por encomenda, demorando um a dois meses para entregar! Mas afinal o que se passa? Isto é só com a Apple ou também se passa com outras marcas? Parabéns e obrigado pelo v/ trabalho tão útil à comunidade. Abraço, José Manuel

Resposta:

José,

Isso é um pouco o retrato do que se passa por todo o mundo, devido à escassez de chips.

Em meados de outubro passado, publicámos um artigo a referir isso mesmo, onde devido à escassez de semicondutores, a produção de chips estava dificultada, que por sua vez levou à redução na produção do iPhone 13:

A verdade é que cerca de 5 meses depois, estamos a levar com as consequências em diversas áreas e diversos mercados. Resta sermos pacientes e aguardar que o mercado normalize.

[Respondido por Hugo Cura]

Android 12, 12L e agora o 13... Qual vou receber?

Olá Pplware, Reparei hoje que a Google tem mais uma versão de Android a ser preparada para os smartphones. Gostei do que vi no Android 13 e fiquei com uma dúvida quase existencialista e que tem a ver com versões deste sistema. Com o Android 12 já lançado, o 12 L a ser terminado e o 13 em desenvolvimento, que versão devo esperar para o meu smartphone e quando?

Assim, acham que vou receber cada uma destas versões de forma faseada ou recebo apenas uma delas, sabe-se lá quando? Aguardo uma resposta vossa, mais por curiosidade do que para ter algo para instalar. Ramiro Fontes

Resposta:

Ramiro,

Efetivamente surgiu agora a primeira versão do Android 13, que está ainda a muitos meses de distância de se lançada para os smartphones. Esperada no final do verão, não tem ainda data para ser disponibilizada.

Ao mesmo tempo, a Google está a preparar a versão 12L, que se espera seja dedicada a outros tipos de smartphones. Falamos dos dobráveis e eventualmente os tablets Android que recebam esta versão.

Por fim, o Android 12 está já na rua e muitos esperam que os fabricantes avancem com a atualização. A Samsung já tem o novo software a ser disponibilizado e outros vão seguir seu caminho.

Respondendo à sua questão, e porque não sabemos o modelo e o fabricante do seu smartphone, resta-nos indicar que deverá receber em breve o Android 12.

A versão seguinte, a 12L, deverá ficar fora do seu smartphone, sendo depois dado o salto para a versão 13.

Claro que dependerá se o suporte para o seu modelo ainda se mantiver quando o fabricante lançar esta nova versão para o seu telemóvel.

[Respondido por Pedro Simões]

