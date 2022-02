TSMC fecha janeiro com receita recorde de 6,18 mil milhões de dólares

Não há dúvida nenhuma de que a TSMC é a grande líder do mercado dos semicondutores. E as mais importantes marcas recorrem aos chips da gigante taiwanesa, impulsionando assim ainda mais a sua popularidade neste setor.

Desta forma, e como os números não mentem, os dados mais recentes mostram que a empresa conseguiu fechar o mês de janeiro com o incrível valor de 6,18 mil milhões de dólares em receitas.

TSMC angaria 6,18 mil milhões de dólares em receitas em janeiro

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) revelou agora aos seus investidores os seus resultados financeiros do passado mês de janeiro. E segundo os detalhes demonstrados, a fabricante conseguiu um significativo aumento de receita, sendo tão expressivo que levou a empresa taiwanesa a bater um novo recorde.

De acordo com a TSMC, apenas no primeiro mês deste ano conseguiu faturar 6,18 mil milhões de dólares, algo como 5,45 mil milhões de euros. Este valor representa assim um aumento de 10,8% na receita em relação ao mês de dezembro de 2021 e 35,8% acima face à receita obtida pela marca no mesmo período do ano passado.

Mas a gigante não quer ficar apenas por estes números, embora os mesmos já sejam bastante admiráveis. A TSMC espera um crescimento de vendas entre 25% e 29% ao longo deste ano. As estimativas da taiwanesa é que durante o primeiro trimestre as vendas se posicionem entre 16,6 mil milhões de dólares e 17,2 mil milhões de dólares. Caso isso aconteça, estaremos então a falar de um crescimento a rondar os 7,4% face ao trimestre anterior.

E estes impressionantes resultados acontecem numa altura em que a escassez de chips ainda se sente em vários setores. Certamente que se não fosse esta condicionante, os números apresentados pela TSMC, e por outras marcas, seriam ainda mais expressivos. Por outro lado, com a pandemia da COVID-19 a parecer ligeiramente mais controlada, espera-se que a falta de componentes tenha os dias contados no setor da indústria.