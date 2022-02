Steam Deck já conta com mais de 240 jogos verificados

Já não falta muito para que a tão aguardada consola da Valve seja lançada. As informações oficiais já confirmaram que o lançamento da Steam Deck vai acontecer no próximo dia 25 de fevereiro, chegando às mãos dos compradores no dia 28.

Para além disso, há agora novos detalhes que dão a confirmação de que há já mais de 240 jogos confirmados para a consola a dona da Steam.

Mais de 240 títulos verificados para a Steam Deck

Já não falta muito para termos finalmente nas prateleiras um novo equipamento de entretenimento ao nível dos videojogos. A consola Steam Deck da Valve será lançada a 25 de fevereiro e vai começar a chegar aos clientes no dia 28 deste mês.

Tal como na revelado anteriormente, uma das funções da consola é a verificação de jogos que estão otimizados para serem executados no equipamento. Esta verificação permite que os jogadores consigam verificar quais os títulos que vão conseguir funcionar bem na Steam Deck, o que facilitará a vida aos gamers na hora de escolher um jogo de entre um catálogo com mais de 50 mil opções que se encontram na plataforma Steam.

Em janeiro foi revelado que o jogo Portal 2 teria sido o primeiro a receber a verificação, e muitos outros se seguiram. Mas de acordo com as mais recentes informações, a lista de jogos verificados para a Steam Deck já ultrapassou a marca dos 240. Em concreto são já 243 títulos verificados para a consola da Valve, os quais podem ser jogados logo no dia do lançamento sem problemas.

Segundo o site Gamerant, o número de jogos verificados foi detetado na base de dados SteamDB, a plataforma que cataloga todos os jogos registados na Steam. Para além do Portal 2, estão também verificados vários outros jogos como God of War, Dark Souls 3, Death Stranding e Resident Evil 2.

Recentemente soubemos também que os cartões SD usados para expandir a capacidade de armazenamento da consola e carregar os jogos alcançarão uma velocidade semelhante à de um SSD. Além disso, a Valve vai também ajustar os drivers Linux da consola para tornar a bateria da mesma mais duradoura.