Agora que o Galaxy S22 da Samsung está apresentado, é hora de iniciar a normal análise sobre o que este oferece aos utilizadores. É óbvia a comparação com a concorrência e os alvos são bem conhecidos.

O frente a frente inicial aconteceu entre o Galaxy S22 da Samsung e o iPhone 13 da Apple. Os resultados estão longe do esperado e mostram como estes equipamentos evoluíram ao longo dos anos.

De toda a linha Galaxy 22, o que mais se destaca é, sem qualquer dúvida, o modelo Ultra. Este concentra o que de melhor a marca tem disponível e será certamente o que mais irá vender, mesmo com o seu preço acima do que é “normal”.

No confronto com o iPhone 13, surgem no entanto algumas diferenças que não eram esperadas, ainda que seja o smartphone Android mais potente do mercado.

O modelo que foi usado pela PCMag nesta comparação está equipado com o SoC Snapdragon 8 Gen 1, que melhorou muito face ao modelo anterior, mas que ficou abaixo do iPhone 13 Pro e Pro Max.

Em concreto, e no teste Geekbench 5, o S22 Ultra conseguiu 3433 pontos no teste multi-core e 1232 no single-core, com 448 pontos no teste de machine learning. Já o iPhone 13 Pro Max conseguiu 4647 pontos no teste multi-core e 1735 no single-core, com 948 no teste de machine learning.

No campo da Internet e na navegação web, com o testes Basemark Web, o Galaxy S22 conseguiu uma melhoria de 8% face ao ano passado. Já o iPhone 13 Pro Max ficou bem longe, com o dobro dos pontos que o modelo da Samsung conseguiu obter.

Algo que se destacou nos testes, pela negativa, foi um aquecimento elevado e que poderá condicionar a utilização ao longo do tempo. Claro que as condições destas comparações são extremas e propensas a este tipo de situações.

Como sempre, importa destacar que estes testes estão longe do que é uma utilização normal, mas são um bom indicador para o que é esperado. Falta colocar na balança um dos pontos mais importantes e onde a Samsung apostou forte. Falamos da fotografia, onde o S22 dará uma luta muito maior e poderá até ultrapassar o iPhone 13 Pro Max.