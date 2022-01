Valve vai ajustar drivers Linux da Steam Deck para tornar a bateria mais duradoura

Recentemente foi confirmado que a Steam Deck vai começar a ser enviada aos jogadores a partir do dia 28 do próximo mês de fevereiro. Como tal, é de todo o interesse da Valve que a sua nova consola chegue com as melhores condições às mãos dos consumidores.

Nesse sentido, a empresa vai agora fazer alguns ajustes nos drivers Linux da consola para tornar a bateria muito mais duradoura.

Ajustes no driver da Steam Deck aumentarão a bateria da consola

O lançamento da nova consola da Valve vai acontecer no próximo dia 25 de fevereiro. Depois disso, as primeiras unidades vão chegar a casa dos utilizadores passados três dias, a 28 de fevereiro. A espera está quase a acabar e, depois disso, finalmente podemos perceber melhor a máquina que a dona da Steam tem preparada para o mercado gaming.

Mas a própria Valve afirmou que ainda estaria a limar as últimas arestas. E agora sabemos que a empresa vai fazer alguns ajustes no driver do Linux da Steam Deck com o objetivo de que a bateria do equipamento dure ainda mais tempo.

Em concreto, a Valve solicitou aos seus engenheiros que fizessem alguns ajustes no driver open-source Radeon Vulkan (RADV) para o sistema Linux. Segundo a empresa, a intenção das modificações é garantir o maior tempo de vida útil possível da bateria da consola e, consequentemente, ajudar a poupar recursos de hardware do equipamento.

Em suma, com os ajustes, os componentes da consola vão operar de uma forma menos intensa, o que poupa uma maior quantidade de energia.

Para já as alterações ainda estão a ser analisadas e caso sejam aprovadas para posterior implementação, então darão mais tempo do jogador para jogar até este ter que recarregar novamente a bateria da Steam Deck.

Consola poderá conseguir até mais 2h de bateria

Segundo a Valve, atualmente a consola oferece aos jogadores entre 2h a 8h de jogo, dependendo do título que está a ser jogado. Mas com estas alterações, a autonomia da Steam Deck poderá ser estendida em até mais duas horas adicionais.

A empresa espera que a aprovação dos ajustes seja feita a tempo de ainda serem aplicados no Steam OS 3.0, de forma a já virem integrados nas primeiras unidades que chegam a 28 de fevereiro.