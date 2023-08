Encontrados 780 processadores Intel escondidos dentro de um motor na China

Cada vez são mais frequentes as notícias sobre as mais variadas tentativas de fazer entrar equipamentos tecnológicos na China de forma ilegal. A criatividade não tem limites e as pessoas têm arriscado assim a sua liberdade. Mais recentemente a alfândega da China encontrou 780 processadores Intel escondidos dentro de um motor.

Apreendidos 780 CPUs Intel escondidos num motor

Carros, trotinetes, scooters, pernas e até barrigas falsas... tudo serve para conseguir fazer entrar na China alguns componentes, quer devido às sanções impostas pelos EUA, quer também para contornar as taxas adicionais aplicadas a estes produtos no país.

A situação mais recente aconteceu a alfândega do porto de Gongbei, na cidade chinesa de Xiangzhou, onde foram descobertos centenas de processadores Intel. Ao todo, as autoridades alfandegárias encontraram 780 CPUs da empresa norte-americana que se encontravam escondidos no motor de um veículo.

Os funcionários do local notaram algo estranho num autocarro transfronteiriço e decidiram que o veículo deveria ser submetido a uma análise de scanner de imagem. E através de uma inspeção com maior detalhes, os processadores foram então descobertos no motor. Para o feito, os contrabandistas conseguiram modificar o veículo de forma a deixar um espaço vazio que depois preencheram com os 780 CPUs da Intel.

As autoridades não revelaram quais os modelos de CPUs envolvidos no esquema, mas as notícias avançam que seria uma mistura dos Intel Core de 12ª e de 13ª geração, das linhas Alder Lake e Raptor Lake, respetivamente, os mais atuais da marca. Feitas as contas, estamos a falar de um conjunto de componentes que valerá mais do que 127.000 euros.

O objetivo dos contrabandistas era então fazer entrar em território chinês processadores de alto desempenho e assim gerar mais lucro com as vendas destes componentes para PC. E esta é uma tendência que tem crescido a galope, prova disso é o aumento de notícias sobre este assunto. Numa das mais recentes, um homem tentou entrar na China com 420 memórias RAM amarradas ao corpo.