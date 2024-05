Apenas 3 países detêm mais de 60% de todos os pontos de carga da UE

A Europa ainda não está munida para dar uma resposta eficiente à cada vez maior procura por pontos de carga. Aliás, um novo relatório da Associação dos Construtores Europeus de Automóveis (ACEA) indica que apenas três países detêm mais de 60% de todos os pontos de carregamento de elétricos da União Europeia (UE).

A ACEA partilha, frequentemente, análises do mercado e do status quo em matéria de mobilidade, nomeadamente elétrica.

Desta vez, mostrou um mapa interativo, por via do qual é possível visualizar a correlação entre as quotas de mercado dos novos automóveis elétricos a bateria vendidos e a disponibilidade de infraestruturas de carregamento para cada um dos 27 Estados-Membros da UE. Os dados são referentes a 2023.

Entre as principais conclusões, a ACEA refere que apenas três países da UE, que cobrem mais de 20% da superfície do bloco - detêm quase dois terços (61%) de todos os pontos de carga. São eles os Países Baixos, França e Alemanha.

Os restantes países, que cobrem quase 80% da superfície da UE, detêm 39% de todos os pontos de carregamento. Falamos de 24 Estados-Membros.

Nas conclusões da ACEA lê-se, também, que os Países Baixos, o país com a maior percentagem de infraestruturas, têm mais de 52 vezes mais pontos de carga do que a Roménia (2754). Esta é, por sua vez, cerca de sete vezes maior.

Segundo a mesma fonte, existe uma correlação significativa entre a disponibilidade de pontos de carga públicos e as vendas de veículos elétricos a bateria.

Países como a Alemanha, Países Baixos, França e Bélgica, que se encontram entre os cinco primeiros em termos do maior número de pontos de carga, apresentam, também, algumas das maiores quotas de mercado de veículos elétricos a bateria.

Em Portugal, os veículos elétricos a bateria têm uma quota de 18,2%, em 2023, e o país alberga 7306 pontos de carga - um valor que nos coloca a meio do espetro que enumera de 0 a 150.000.

Serão os pontos de carga que existem atualmente suficientes?

Anteriormente, a ACEA já havia partilhado que o atual ritmo de implementação de pontos de carga é insuficiente, considerando os objetivos de descarbonização da UE.

Conforme partilhado pela associação noutro relatório, no ano passado, foram instalados pouco mais de 150.000 pontos de carregamento públicos em toda a UE (menos de 3000 por semana, em média), atingindo um total de mais de 630.000.

Pelas suas contas, contudo, será necessário instalar 1,2 milhões de pontos de carga por ano (ou mais de 22.000 por semana), num total de 8,8 milhões de pontos de carregamento até 2030.

