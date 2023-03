O dia de hoje é rico em novidades da Xiaomi. Num evento da marca têm estado a ser apresentados os seus novos produtos. Depois dos novos Redmi Note 12 Series, é hora de conhecermos um novo smartwatch. O novo Redmi Watch 3 foi revelado e chega a Portugal já em abril.

A Xiaomi acaba de aumentar a sua oferta de smartwatches em Portugal, com a chegada prevista para abril, do Redmi Watch 3 que conta com um PVPR de 119,99€.

Com um ecrã AMOLED de 1,75" cristalino, o Redmi Watch 3 foi concebido para garantir legibilidade sob luz solar intensa. A moldura deste dispositivo é construída com um acabamento metálico de alto brilho, usando a tecnologia NCVM, proporcionando uma aparência e sensação premium.

Vai ser disponibilizado em duas opções de cores clássicas: preto e marfim. Além disso, estão disponíveis duas braceletes de edição especial e mais de 200 mostradores integrados que se adequam ao gosto e atitude de qualquer utilizador deste smartwatch.

Equipado com um GPS integrado e uma classificação de resistência à água de 5ATM, o Redmi Watch 3 suporta os cinco principais sistemas de posicionamento por satélite, conta com 120 modos de desporto. Estão incluindo seis modos de desporto reconhecidos automaticamente, juntamente com funções de monitorização de saúde, tais como oxigénio no sangue, ritmo cardíaco, sono e outras.

Com uma vida útil de bateria de até 12 dias em modo de utilização típica, o Redmi Watch 3 garante um desempenho estável e eficiente.

A destacar ainda o facto deste smartwatch apresentar um altifalante HD e um microfone com cancelamento de ruído para chamadas Bluetooth suaves e claras.