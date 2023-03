EUA: Mineração de Bitcoins tem crescido no estado do Texas

A mineração de criptomoedas é um assunto que há vários meses marcava as notícias de tecnologia quase diariamente. No entanto, esta prática foi perdendo força, especialmente depois que se deixou de usar as placas gráficas para extrair as moedas digitais. Contudo, segundo as informações recentes, esta atividade continua em alta nalguns locais, sendo que a mineração dos populares Bitcoins tem crescido no estado norte-americano do Texas.

Mineração de Bitcoin cresce no Texas

De acordo com a Reuters, embora haja muitas preocupações, golpes e falências ligadas ao mundo das criptomoedas, parece que nada consegue demover esta atividade no estado do Texas. A agência menciona as declarações de Lee Bratcher, presidente do grupo industrial Texas Blockchain Council que destaca o aumento da procura de energia por parte das mineradoras locais.

Bratcher refere que os mineradores de Bitcoins consomem cerca de 2.100 megawatts das fontes de energia do estado e acrescenta que esse uso de energia aumentou 75% no ano passado, sendo quase o triplo dos 12 meses anteriores. Esta procura de energia equivale a cerca de 3,7% da menor carga de pico previsto do estado para este ano, segundo os dados da operadora de rede Electric Reliability Council of Texas (ERCOT).

Contudo, o presidente do grupo industrial do Texas reconhece que "houve alguns desafios na indústria de mineração de Bitcoins", indicando ainda que o seu grupo sofreu duas falências e outras mineradoras tiveram que reduzir a sua atividade.

O estado do Texas conta com algumas vantagens neste setor, uma vez que alguns condados oferecem incentivos fiscais e as mineradoras também aproveitam a energia eólica e solar local, as quais ajudam a suprir cerca de 39% das necessidades da rede ERCOT em 2023.

Matt Prusak, diretor comercial da mineradora norte-americana Bitcoin Corp, a qual tem um parque eólico de 280 megawatts no Texas, disse que "a mineração de Bitcoin é um negócio que consome muita energia, e é por isso que tendemos a encontrar locais como o oeste do Texas repletos de mineradores de Bitcoin".

A cidade texana de McCamey consumiu no mês passado 173.000 megawatts/hora de energia, sendo que 60% foi fornecida pela rede e 40% veio do parque eólico local.