Rugged Phone Doogee S100 chega com 12 GB de RAM e bateria de 10800mAh

No universo dos rugged phones a oferta tem crescido com cada vez mais qualidade. A Doogge é, sem dúvida, uma das fabricantes que mais tem contribuído para tal e agora prepara-se para mais um grande lançamento com o Doogee S100, um modelo que promete surpreender pelo desempenho.

O Doogee S100 foi apresentado pela primeira vez no MWC 2023 que decorreu em Barcelona este ano e está agora pronto para ser lançado ao mercado.

Desde logo, o novo rugged phone promete um desempenho superior para o segmento, com um processador Helio G99 e 12 GB de RAM que podem ser expandidos até aos 20 GB com recurso ao armazenamento interno, que é de 256 GB. Além disso, o smartphone suporta cartão de memória micro SD até 2 TB.

A bateria é de 10800 mAh e suporta carregamento rápido até 66W, o que é um fator de destaque importante, visto que facilitará muito a vida aos utilizadores.

No que respeita às câmaras, existem três posicionadas na traseira. A principal tem 108 MP o que eleva a qualidade fotográfica neste segmento. Existe ainda a já comum câmara de 20 MP com visão noturna e uma câmara de 16 MP ultra grande angular. A câmara frontal é de 32 MP. A resolução máxima de vídeo é de 2K a 25 fps.

Quanto ao ecrã, o Doogee S100 tem 6,58" com resolução FullHD e uma taxa de atualização adaptativa de 120Hz. Oferece ainda brilho máximo de 500 nits e uma densidade de píxeis de 401ppi. O ecrã tem proteção Gorilla Glass.

E claro, sendo um rugged phone, tem os certificados comuns de resistência a água, poeiras, embates e quedas, IP68, IP69K e MIL-STD-810H. Oferece ainda NFC e vem com Android 12

O novo rugged Doogee S100 está disponível por um preço promocional de aniversário, de cerca de 276€ (IVA incluído), utilizando os descontos disponíveis na página do produto no AliExpress. Também está disponível na plataforma DoogeeMall.

Doogee S100