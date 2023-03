iOS 16.4 traz isolamento de voz para chamadas móveis. Vamos ver como se ativa

Com a chegada do iOS 16.4 RC, a Apple trouxe também uma novidade que havia prometido em setembro, o Isolamento de voz. Esta funcionalidade já estava disponível para as chamadas de FaceTime. Mas agora podemos usar mesmo com as chamadas convencionais. O ganho em qualidade sente-se. Vamos ver como se usa?

Isolamento de voz para chamadas de telemóvel dá prioridade à sua voz

O iOS 15 introduziu novos modos de isolamento de voz e Espectro amplo para alterar a captação de áudio usando o microfone integrado do iPhone. No entanto, estes modos estavam disponíveis apenas para chamadas do FaceTime e algumas aplicações de terceiros. Mas com o iOS 16.4, a Apple também traz o isolamento de voz para chamadas de telemóvel.

A notícia foi confirmada pela própria Apple nas notas de lançamento disponibilizadas com o iOS 16.4 RC, que saiu ontem para programadores e utilizadores registados no programa Apple beta testers. Conforme explicado pela empresa, o "Isolamento de voz para chamadas de telemóvel dá prioridade à sua voz" durante as chamadas.

Como usar esta funcionalidade

Antes de mais terá de ter instalado o iOS 16 no seu iPhone. Se não o tiver já, vai seguramente ter na próxima terça-feira. Mas para quem já o tem faz o seguinte:

Iniciar uma chamada telefónica com alguém; Durante a chamada, abra a Central de Controlo do seu iPhone; Toque no modo de microfone; Escolha a opção Isolamento de voz na lista.

Quando este modo está ativado, o iPhone bloqueia os sons externos para focar na sua voz. Se quiser desativar este modo, basta seguir os mesmos passos novamente e escolher a opção Padrão na lista.

Vale ressaltar que, pelo menos por enquanto, o Espectro amplo não está disponível para chamadas de telemóvel. Neste modo, o iPhone faz exatamente o oposto e intensifica a captação de todos os sons ao seu redor durante as ligações.

Os utilizadores de iPad e Mac também têm acesso a ambos os modos ao usar o FaceTime.

Este tipo de ajuste funciona muito bem em ambientes com muito vento, por exemplo. Mas, em geral, a qualidade da voz sai beneficiada. Poderá mesmo usar sempre este modo.