Caixadirecta: Já pode associar os cartões da CGD ao PayPal

A Caixa acaba de estabelecer uma parceria com a PayPal, a fintech líder mundial em pagamentos digitais. Na aplicação Caixadirecta, os clientes podem agora associar os cartões de pagamento da Caixa à carteira digital da PayPal.

O acesso direto à conta PayPal é mais uma vantagem para os clientes da Caixa, que já beneficiam de uma gama completa de serviços para pagamentos seguros, ao mesmo tempo que controlam os gastos efetuados com os cartões através da aplicação Caixadirecta.

Paypal: Carteiras Digitais dentro da app Caixadirecta

A partir desta aplicação, os utilizadores podem verificar os detalhes das transações e obter uma visualização personalizada das categorias de gastos mais relevantes. Têm igualmente acesso ao seu historial de utilização ao longo do tempo. Além disso, os cartões de pagamento da Caixa podem ser verificados digitalmente, definindo limites de gastos e reembolsos, determinando um uso limitado ou ativando um bloqueio imediato do cartão em caso de perda.

Para realizar desta operação deve ir a Cartões > Consultar e gerir cartão > Carteiras Digitais

Por fim, as compras em plataformas online também podem ser feitas facilmente, pois a aplicação da Caixa incorpora todas as informações úteis para o processamento de qualquer transação online com total segurança. Para os clientes com cartão de crédito da Caixa, também é possível configurar, de forma independente, um fracionamento para o reembolso de todas as compras, além do tradicional reembolso de saldo.

“O objetivo desta associação à PayPal é facultar mais e melhores opções aos nossos Clientes, oferecendo-lhes uma experiência de pagamento online rápida e fácil” afirmou Teresa Santos, Diretora de Marketing Particulares e Negócios da Caixa.