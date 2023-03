Nothing lança os novos Ear (2): Os melhores earphones do mercado?

Foi em finais de 2022 que a Nothing apresentou os fantásticos Nothing Ear (stick). Tal como estava previsto, a tecnológica lançou hoje os novos Ear (2) que, segundo a marca, são os melhores earphones sem fios certificados para áudio de alta resolução.

Nothing: Novos Ear (2) custam 149 euros

A marca de tecnologia de consumo Nothing, com sede em Londres, lançou hoje os fantásticos Ear (2), uns earphones que mantêm o icónico design transparente da Nothing e com engenharia de elite e personalização de nível superior para a melhor experiência de áudio.

Os Ear (2) oferecem uma experiência de som autêntica, com certificação de áudio de alta resolução e tecnologia LHDC 5.0.

De acordo com a informação enviada ao Pplware, os utilizadores também podem criar o seu próprio perfil de som pessoal via app.

Os Ear (2) ajustam as configurações do equalizador em tempo real para uma qualidade de som ideal.

Esta nova versão apresenta um driver personalizado de 11,6 mm para graves profundos e poderosos e agudos nítidos, e um novo design de câmara dupla melhora a qualidade geral do som com fluxo de ar mais suave.

Além disso, o Ear (2) possui ligação dupla para fácil troca de dispositivo, tecnologia Clear Voice aprimorada à prova de vento e multidão e cancelamento de ruído ativo personalizado que se adapta ao formato exclusivo do canal auditivo do utilizador.

A Nothing refere que os Ear (2) pode ter uma autonomia até 36 horas com uma carga completa da caixa e com o ANC desligado. Os Ear (2) devem chegar ao mercado a 28 de março. O preço será 149 euros.