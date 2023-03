A Harley-Davidson é um clássico na história e tem se adaptado à nova realidade, com a LiveWire, a sua mota elétrica. Esta mostrou como a construtora dos EUA ainda consegue inovar e abriu caminho neste mercado. Esta proposta chega agora à Europa para todos poderem usar.

A LiveWire chegou finalmente à Europa

A primeira mota totalmente elétrica da marca LiveWire da Harley-Davidson já pode ser encomendada na Europa. Por um pagamento inicial de 100 euros, os clientes na Alemanha, França, Países Baixos e Reino Unido podem reservar uma LiveWire One e garantir a entrega prioritária a partir do final de abril.

Esta mota elétrica pode ser configurada online, com preços a partir de 24.990€ na Alemanha. Isso torna a LiveWire One muito mais barata do que a primeira tentativa da marca Harley-Davidson em 2019. Nessa altura, o modelo era oferecido na Alemanha a partir de € 32.995.

Mota elétrica da Harley-Davidson promete

É um pouco mais cara na França e nos Países Baixos, a partir de € 25.290 e € 25.390, respetivamente. Já no Reino Unido, a LiveWire One está disponível a partir de 22.990 libras, ou cerca de 26.220 euros.

A LiveWire One está disponível em três cores: Nimbus Grey, Nightfall Blue e Liquid Black. Segundo o fabricante, esta mota elétrica da Harley-Davidson equipada com uma bateria de 15,4 kWh, permitindo uma autonomia de mais de 225 km e mais de 145 km na estrada e em cidade.

Não há detalhes atuais sobre o seu motor elétrico, mas quando foi apresentada pela primeira vez em 2019, a LiveWire ostentava motor elétrico com 78 kW e declarava ter uma velocidade máxima de 177 km/h. Totalmente equipada para a estrada, esta mota pesa 255 quilos.

Prova da inovação da fabricante dos EUA

O anúncio desta nova mota elétrica da Harley-Davidson afirma apenas que o One deve ser capaz de carregar de 20 a 80% em 30 minutos. A página web alemã da LiveWire afirma que esta máquina usa "uma ficha de carregamento J1772 padrão".

A LiveWire adiou recentemente o lançamento do seu segundo modelo para o segundo semestre deste ano, sem especificar as datas de previstas. A Harley-Davidson também não deu uma razão pela qual o lançamento do S2 Del Mar está a ser adiada.