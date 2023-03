O ChatGPT tem conquistado a Internet e está disponível já no Bing Chat, para ser usado quase sem limitações. Esta inteligência artificial promete revolucionar muito do que fazemos e tornar-se uma presença constante. Agora, e para se divulgar, já pode partilhar as respostas que recebe do ChatGPT no Bing Chat.

O ChatGPT invadiu a Microsoft

A presença da Microsoft na OpenAI, desde o seu início, dá-lhe uma posição única de vantagem face à sia concorrência. Tem acesso antecipado a tudo o que o ChatGPT e outras tecnologias oferecem, tendo escolhido integrá-lo diretamente no seu motor de pesquisa como o Bing Chat.

Este estava restrito a uma lista de utilizadores, mas foi aberto para todos os que estão inscritos. Assim, pode ser já testado de forma alargada, para ser avaliado num cenário cada vez mais real. Agora, a Microsoft resolveu trazer mais novidades e mostrar o que o Bing Chat e o ChatGPT podem oferecer.

Partilhar respostas do Bing Chat

A novidade mais visível desta funcionalidade única da Microsoft é agora a possibilidade de partilha das respostas recebidas por esta inteligência artificial. As reds sociais são o alvo preferencial, mas pode ser copiado também o link para aceder diretamente a esta resposta.

Para além desta novidade que o Bing Chat recbeu, a Microsoft apostou em criar mais funcionalidades para a sua proposta. Quem usa o Edge (versão v111.0.1661.41 e mais recentes) tem agora um novo ícone do Bing na barra lateral, que inclui as experiências de conversa e composição projetadas.

Muitas mais novidades a caminho

A somar a isso, e a esta nova versão da integração com o ChatGTP, a Microsoft trouxe mais algumas alterações. Consegue agora dar respostas de forma ainda mais rápida e alargou as questões em cada conversa para 15. O total diário de conversas passou também para 150.

Tudo o que a Microsoft apresentou agora está acessível aos utilizadores de forma imediata. Este é ainda um trabalho em desenvolvimento, mas mostra que a união entre o ChatGPT e o Bing Chat está a crescer e a começar a ser uma alternativa para todos os que precisam de pesquisar na Internet.